中元普度濟眾生　府城福陽閣辦「寄普募集白米物資」捐贈活動

▲台南市菱洲宮分靈廟府城福陽閣，舉辦「寄普募集白米物資」捐贈活動，發揮中元普度濟渡眾生之善意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市菱洲宮將於9月28日（農曆8月12日) 下午舉辦普度法會，其分靈廟的府城福陽閣，特別舉辦「寄普募集白米物資」捐贈活動，今年已邁入第7年，且每年募集白米數量比往年增加，捐贈單位擴及社區老人照護單位，期望發揮中元普度濟渡眾生之善意。

台灣農曆7月，各廟宇、家戶都會舉辦普度儀式，普施境內好兄弟，菱洲宮是少數在農曆8月普度之宮廟。而協助普度事宜的府城福陽閣，主祀謝府元帥，每年募集普度白米，於法會結束後全數捐贈給弱勢團體。

今年受到疫情影響，許多社福團體物資短缺，早早就致電詢問福陽閣捐贈白米之事，由於此舉受到很多人的認同，至今募集白米達4千餘包，近2萬斤，數量逐年增加。

福陽閣主許育嘉指出，其是成立10餘年的年輕宗教團體，7年前因為元帥的一句「學著做手心向下的人」開啟了這個有意義的活動，持續推廣至今，也得到更多善心的響應，除了白米外，另外還有3百多份的普度供品物資，於法會結束後全數捐增。

以往受惠團體包括養老院、育幼院、照護殘障等社福機構，今年更將物資捐輸至社區老人照護單位，總計約四十七個社福團體受惠。而所有的受贈單位，都是閣主等人私底下先行去探訪，確認其真有協助之需要。

許育嘉表示，中元普度的原意，即是濟渡眾生，除了無形的好兄弟之外，若能將這些物資幫助社會需要的人，除了不使物資浪費之外，更達到冥陽兩利的宗教意義。宗教信仰源於人的寄託，關懷社會弱勢的需求，更加體現宗教慈愛的核心價值。這樣的活動將會繼續舉辦，希望明年能夠受到更多的支持，讓更多人感受到信仰的溫暖與幫助。

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