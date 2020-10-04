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香港將重推「通膨掛鉤債券」　財政司長：最低息率保證達2%

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▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波4日表示，政府將重推通脹（通膨）掛鈎債券（iBond），並應對目前環境，優化債券的部分條款，包含最低息率保證，「最新這批iBond將設有比以往更高的最低息率保證，達到2％。」

陳茂波在網誌上提到，金融服務業是香港的支柱產業之一，貢獻本地生產總值約兩成，服務實體經濟中不同產業的發展和企業的營商與融資需要，「金融市場的發展，固然能帶動香港的經濟活動，但如果能讓市民也有更大的參與空間並受惠其中，就更為理想，就是在這個考量下，他在今年初發表的財政預算案，決定重推iBond。

陳茂波指出，iBond在2011年首次發行時有超過15萬人認購，到2016年時參與人數增加至逾50萬人，6年間累計的發行總額為600億港元，相較於iBond面世前，政府曾推出的其他零售債券，總認購人數也僅約3.5萬人，發行總額約75億港元，就足見iBond受到不少市民歡迎，「這除了有利零售債券巿場的發展外，也為巿民提供一個可賺取穩定回報而又『保本』的投資選項。」

陳茂波表示，可能有人會問，目前通貨膨脹仍處於低水平，iBond是否仍有吸引力，但事實上，全球低息環境很大機會將持續一段較長時間，而海外主要市場相繼大規模地推行的貨幣寬鬆政策在中長期而言所帶來的通膨風險也不可忽視，「在這背景下，iBond的設計剛好發揮了『兩頭兼顧』的優勢，假若綜合消費物價指數呈負數，iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。」

陳茂波指出，考慮到目前環境，這次重啟發行iBond，優化了債券的部分條款，包括最低息率保證，最新這批iBond將設有比以往更高的最低息率保證，達到2％，「這在目前的超低息環境中，無疑具有不俗的吸引力，假若通膨升溫，其回報將與消費物價指數升幅掛鉤，令所賺取的回報至少能跟得上通膨。」

陳茂波還說，在即將發行的這批iBond之後，緊接的將會是以65歲或以上長者為對象的銀色債券，兩批債券的發行總額合共最多為130億元，如果認購反應理想，會考慮加碼發行。

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