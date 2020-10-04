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最新Chromecast搭載Google TV與遙控器　使用者有新體驗

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▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google Chromecast。（圖／資料照、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

Google近日宣布，推出最新的Chromecast搭載Google TV功能，還搭載了遙控器，新Chromecast名稱為「Chromecast with Google TV」，目前售價為49.99美元（換算約新台幣1470元）。

據發布，新的Chromecast同樣使用HDMI介面，能夠以每秒60幀，解析度為4K HDR畫質，能夠流暢的播放影片，並且使用Dolby Vision，在電視上可以提供更佳的色彩、對比度、亮度以及細節，同時也支援Dolby音源內容HDMI Pass-Through功能。

而「Chromecast with Google TV」也搭載了一支語音功能的遙控器，其中也整合了Google Assistant數位助理服務平台專屬鍵，透過聲控方式或者透過觸控板的方式運作，且遙控器也預載了Netflix以及Youtube快捷鍵，能夠快速使用這兩項相當受歡迎的串聯服務。

新Chromecast有三種顏色，包含雪白色、天藍色和日出紅等，售價大約是49.99美元，目前在美國販售；其他國家也可以預定包含澳大利亞、加拿大、法國、德國、案爾蘭、義大利、西班牙和英國，但是目前還不確定今年是否會進入台灣市場。

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