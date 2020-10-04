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乾妹揪唱歌變4P！女同志遭「換伴硬上」崩潰　律師辯：她想找男人

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被害人遭2男性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲被害人遭2男性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

台中市一名女同志妞妞（化名）受黃姓乾妹邀請，和其陳姓男友、袁姓友人唱歌，不料狂歡後竟被帶到摩鐵性侵，演變為4P大戰。陳男辯稱，女方當時並未反抗，完事後4人還一起泡澡，是你情我願的雜交趴；辯方律師更稱，妞妞刻意隱瞞同志身分找男人，怕被伴侶抓包出軌才誣告性侵，但相關說詞皆未被法官採信。

判決指出，妞妞2015年間和黃女、陳男、袁男等人到KTV唱歌，散場時見乾妹不勝酒力，決定一起上車照顧對方；沒想到，2男認為有機可趁，隨即提議到摩鐵休息醒酒，其中袁男還在汽車後座強迫被害人幫忙口交；抵達汽車旅館後，因黃女嚷著想洗澡，妞妞隨即進浴室放水，誰知下秒卻被袁男強拉回房間。

被害人當時目睹黃女和陳男在旁激戰，瞬間意識到袁男圖謀不軌，不斷試圖推開對方，無奈仍遭硬上得逞；更誇張的是，袁男在性侵過程中，竟向陳男提議交換伴侶，2人隨後互換位置，改由後者性侵妞妞，演變為4P大亂交。被害人遭侵犯後深感委屈，忍不住向同性伴侶傾訴，並在對方建議下報警提告。

針對女方指控，陳男辯稱，妞妞是女友的朋友，之前有見過幾次面，當天離開KTV時，她和袁男坐在後座就開始接吻、口交，後來4人在摩鐵確實有玩交換伴侶，但對方全程都沒有反抗，完事後還一起在房內泡澡、聊天，事發後也曾和妞妞及其同性伴侶一起外出飲酒，足以證明雙方是合意性交。

陳男辯護律師則主張，妞妞不僅刻意隱瞞自己是女同志的身分，也沒提到在車上幫袁男口交一事，且出入浴室部分和黃女證詞有出入，顯示她當天是想要放開情緒跟男人尋歡，恐怕是擔心被發現出軌才提告性侵。不過，相關說詞都未被法官採信，一、二審皆依共同強制性交罪判處2男有期徒刑7年6月；仍可上訴。

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