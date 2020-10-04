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太平山追山毛櫸黃金大景攻略！10/17~11/15六日車輛上限1000台

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▲▼宜蘭太平山台灣山毛櫸步道。（圖／羅東林管處提供）

▲台灣山毛櫸步道旺季期間，翠峰景觀道路將啟動150輛動態交通管制。（圖／羅東林區管理處提供，下同）

記者許展溢／台北報導

一到秋天，太平山國家森林遊樂區，常吸引許多遊客前往台灣山毛櫸步道一睹滿山金黃森林大景，為兼顧遊憩品質，近年來都會啟動管制措施，林務局羅東林區管理處表示，今年將在10月17日起至11月15日期間每週末六日，除原有不分平假日的車輛「動態」管制，控制區內車輛數上限1000台以外，在「翠峰景觀道路」也會進行第2段式管制措施，設定車輛數上限為150台，維護「翠峰景觀道路」交通安全與順暢。

羅東林管處指出，進入太平山國家森林遊樂區後，依序會行駛於「宜專一線(全長25km)」及「翠峰景觀道路(全長16.5km)」，為提升行車順暢、停車便利及遊憩品質，一直以來，不分平假日在車潮眾多時，會機動在入口售票站（宜專一線3 km）啟動車輛「動態」管制措施，讓區內總車輛上限維持1000輛。

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▲▼太平山國家森林遊樂區公布2020台灣山毛櫸秋季管制措施&新推季節限定專車。（圖／羅東林區管理處提供）

▲台灣山毛櫸黃葉期，許多遊客都會專程上山一睹滿山金黃的森林大景。

羅東林管處進一步說明，10月17日起至11月15日期間的每個週末六日會在「翠峰景觀道路」入口（分歧點：宜專一線25k km）也進行車輛「動態」總量管制，讓進入的車輛上限維持150輛以內，因為「台灣山毛櫸步道」起點位於「翠峰景觀道路」終點，該道路全長16.8公里，路寬僅5公尺；倘啟動管制措施，僅羅東林區管理處公開甄選合作之宜蘭縣小客車租賃商業同業公會接駁車、公務車輛及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在150輛管制範圍內。

▲▼太平山國家森林遊樂區公布2020台灣山毛櫸秋季管制措施&新推季節限定專車。（圖／羅東林區管理處提供）

▲羅東林管處與宜蘭縣小客車租賃商業同業公會合作，提供付費接駁服務。

羅東林管處提到，今年與宜蘭縣小客車租賃商業同業公會合作，自8月起開試辦「翠峰景觀道路」付費接駁服務，只是平日專車早上7點40分自宜蘭轉運站發車，10點30分抵達太平山莊，遊客若再轉搭付費接駁車進入「翠峰景觀道路」，為趕上下午2點30分自太平山莊返程車班，僅能在翠峰湖區短暫停留，無法走完步道全程，因此協調國光客運於山毛櫸旺季期間加開一班「台灣山毛櫸專車」，即宜蘭轉運站發車時間提早至早上6點40分，於9點20分就能抵達太平山莊，續搭付費接駁車進入「翠峰景觀道路」，10點可到步道入口，而太平山莊返程車班延後至下午3點，不進入鳩之澤溫泉區。

▲▼太平山國家森林遊樂區公布2020台灣山毛櫸秋季管制措施&新推季節限定專車。（圖／羅東林區管理處提供）

▲台灣山毛櫸步道旺季期間，翠峰景觀道路將啟動150輛動態交通管制。（圖／羅東林區管理處提供）

羅東林管處建議最好在早上11點以前進入步道較能欣賞到山毛櫸的風采，也提醒遊客，台灣山毛櫸步道全長約3.8公里，步行往返約3小時，手機自2K處以後訊號微弱，而2.5K至3K處有落差近100公尺的急陡坡，要欣賞到台灣山毛櫸原始林美景需行走至3.2K處，因此，請遊客務必斟酌體力與來回時間安排遊程；因山上氣候多變且容易起霧，基於安全考量，下午2點後請勿再進入步道。

▲▼太平山國家森林遊樂區公布2020台灣山毛櫸秋季管制措施&新推季節限定專車。（圖／羅東林區管理處提供）

▲太平山國家森林遊樂區2020年秋季專車接駁時刻表。

遊客常見提問Q&A：

通常幾點翠峰景觀道路會達150台車輛上限？
依據過往紀錄及經驗，若天氣預報晴朗，遊客人潮眾多才有機會約在10-11點間進行管制，因此，不是每個周末車潮都會超過150台。

一日遊可能走完台灣山毛櫸步道，又坐到蹦蹦車？
這是許多遊客高詢問度的問題！目前蹦蹦車票都是早上7點開始於蹦蹦車站開賣當日所有班次的車票，秋季一天班次只有8班（7:30首班、14:30末班，期間逢半點發車，每班次至多2列車，共有180個座位，總計1440個座位），因此，若要坐蹦蹦車建議一早排隊購買最晚的班次，衡量自身體力去走台灣山毛櫸步道，再趕回坐蹦蹦車，才有辦法。

平假日、一日遊或二日遊規劃建議
太平山國家森林遊樂區售票站平日6點開園，假日4點開園，而售票站距離台灣山毛櫸步道起點，尚有約39 km （宜專一線22 km +翠峰景觀道路16.8 km），無起霧或塞車情況下，車行時間約70分鐘，考量秋季山區午後容易起霧或下雨，因此建議若要遊賞台灣山毛櫸步道儘量提早入園為宜。相關建議遊程可上太平山官網查詢。

▲▼太平山山毛櫸10月開始換金衣，翠峰景觀道路假日200輛總量交管。（圖／羅東林管處提供）

▲太平山山毛櫸10月開始換金衣，啟動車輛「動態」管制措施，讓區內總車輛上限維持1000輛。

溫馨小提醒

1.台灣山毛櫸步道長度：單程3.8 km，需原線折返，要走到里程3.4-3.8k路段才可以觀賞到變葉黃金林。

2.最佳賞葉期：歷年統計約在10月中旬至11月中旬期間為最佳賞葉期，惟今年太平山區提早降溫，有提早變葉的趨勢，黃葉綠及落葉率會在太平山FB粉專不斷更新。

3.廁所：步道內無設置公廁，建議於行前可於翠峰湖環山步道口的公廁、翠峰山屋如廁。

4.餐飲：鄰近台灣山毛櫸步道最近的餐廳及販賣部，位於步道口附近的翠峰山屋，餐廳午餐供應時間為11:30-13:30，炒飯套餐；若無法趕上用餐，販賣部也有泡麵及飲品。

5.紀念品：台灣山毛櫸相關紀念品可於翠峰山屋購買，或是返程於太平山莊販賣部選購；目前紀念品樣式以太平山莊最多。

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