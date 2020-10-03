幫接大哥乾女兒下課常遲到　小弟被囚34小時...9人輪虐爆打慘死

▲桃園檢方將陳男等4人依傷害致死罪嫌起訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

管姓男子只因接送陳姓大哥的乾女兒下課經常遲到，竟率8人將管男囚禁近36小時，期間施以圍毆、剃頭髮凌虐，連木棍都硬生生打斷，並將凌虐照上PO通訊群組，直到管男嘔吐、意識不清才打電話向朋友問「該怎麼處理」，管男經送醫後因全身嚴重鈍挫傷、橫紋肌溶解慘死，檢方依傷害致死罪嫌起訴。

檢警調查，陳男不滿自己在執行拘役期間，託管男幫忙接送乾女兒下課卻經常遲到，今年5月20日約管出面未果，次日凌晨直找接上門，並帶回他們租屋處，再夥同高姓男子、陳姓女子及3名少年，逼迫管男簽下3張本票、切結書。陳男氣仍未消竟指揮在場人輪流或徒手、或持棍棒痛毆管男，造成胸部、背部及四肢都受傷，直到清晨眾人散去剩下陳1人看守，管男準備趁機逃跑，卻遭陳男發現捉回。

連陳男在內一共4名成年人、5名少男少女，從21日早上8時至22日上午，一整天連續拿木板、木板、鋁棒及塑膠管等不停毆打他，直到22日傍晚6時許，陳男發現管傷重意識不清、無法飲食、持續嘔吐且呼吸微弱，陳男這才致電詢問友人「該如何處理」，對方隨即叫救護車送醫救治。但管男全身肢體多處嚴重鈍傷達皮下組織，四肢、臀部橫紋肌溶解及腎衰竭，經急救後仍死亡，醫院認為死因不單純報案，警方循線逮捕陳男等人。

陳男向檢方坦承有和同夥毆打管男，辯稱只是想教訓他並未有殺人犯意，高男、陳女也說有痛毆、逼管簽本票，盧男則坦承有用木棍打管臀部，警方也從嫌疑人對話訊息發現，管男遭虐時被剃光頭髮，檢方從現場扣得斷棍、牛仔褲採出陳男指紋、陳女及盧男DNA等，認定犯嫌明確，偵結依傷害致死罪嫌起訴陳等4人，涉案的5名少年交由少年法庭。

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