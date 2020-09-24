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電競選手「真人版擂台」！5打1狂K　他抱頭慘跌在地...血濺華山

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記者邱中岳／台北報導

北市華山文創園區20日舉辦電競比賽，2名電競選手卻因日前在網路上爭執，比賽當天狹路相逢爆發口角，其中1名選手找來4人助陣，最後另名選手慘遭徒手毆打，導致頭部有挫傷的情形，警方事後也傳喚撂人圍毆的電競選手到案。

警方調查，動手打人的35歲李姓電競選手，日前在網路遊戲上與27歲的王姓電競選手就有嫌隙，雙方曾在網路上發生口角糾紛，20日下午3時許，2人在華山文創園區舉辦的電競比賽《FREE FIRE-我要活下去》會場狹路相逢。

▲▼李姓男子找來4名友人助陣，與王姓電競選手一言不合就徒手痛毆對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓男子找來4名友人助陣，與王姓電競選手一言不合就徒手痛毆對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男與王男又當場爆發口角，李男甚至找來4名友人到場助陣，5人一言不合朝王姓男子頭部猛K，造成王姓男子頭部挫傷，路人見狀緊急報警處理，警方事後也通知李姓男子到案送辦，另外也將繼續追查動手的4人下落。

有網友將影片貼上臉書社團《爆料公社》，影片中李姓男子與王男說沒幾句，隨即上前要拉住王男，王男回「不要拉我」，李男隨即衝上前怒嗆「拉你怎樣」，李男友人見狀隨即衝上去助拳圍毆王男。

▲▼李姓男子找來4名友人助陣，與王姓電競選手一言不合就徒手痛毆對方。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

▲李姓男子找來4名友人助陣，與王姓電競選手一言不合就徒手痛毆對方。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

事後有網友出面勸架，也被李姓男子推到旁邊怒斥「關你甚麼事」，王姓男子儘管已經被打倒在地，李姓男子的友人仍持續朝王男頭部猛攻，李男打得太激烈，連包包都掛在王男身上，最後拿走包包後與友人離開。

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