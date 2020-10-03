交往1個月懷孕閃婚！　21歲妹「嫁妝沒買BMW」遭趕出門心碎

▲劉女在婚宴前夕被趕出門，當場崩潰。（圖／CTWANT提供，下同）

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大陸江蘇省一名21歲的劉姓女子今年3月認識張姓男友，交往不到1個月就懷了身孕，近日2人決定步入禮堂，準備在本月初舉辦婚禮，就連結婚證明都已辦妥。沒想到，張男要求女方父親買車作為嫁妝，還指定要BMW名車，遭拒絕後竟勃然大怒，甚至氣得把女友掃地出門，讓女方相當心碎，更為此動了胎氣住院。

《看看新聞》報導，劉女今年3月間認識了張男，雙方相談甚歡，隨即進展為情侶關係並開始同居，女方也很快地懷了身孕；2人商量後心想，反正孩子都有了，決定先結婚再慢慢培養感情，於是兩家人開始著手準備相關事宜，並於8月中旬前往戶政機關辦妥結婚證，原本打算在本月初舉辦婚宴。

▲2人已辦妥結婚證明。

沒想到，張男日前突然打給女友大罵，「我跟你爸吵架了，你爸什麼意思，我讓他買個車都不買」，並揚言「沒有BMW就不結婚」，甚至要把她趕出門；劉女父親透露，兩家人在商議婚期時，張男就提出要汽車當嫁妝，他也同意了，誰知對方指定要BMW，已遠遠超出他們家的經濟能力，雙方未能達成共識。

劉父無奈地說，「我承諾的就是給姑娘買個代步工具，十幾萬。他當時給我說十幾萬不行，不買寶馬不結婚，請柬都發了，你現在不結婚隨你去。」劉女則稱，因為自己沒有上班，男友先前就曾因生活費問題和她爭吵，對父親也很不尊重，這次因為車的問題悔婚，她為此難過到動胎氣住院，男方家人也完全沒來探視。

▲男方辯稱只是小倆口吵架。

對此，張男坦承，他的確曾打電話趕女友出門，但那只是氣話，雖然起因確實是因為陪嫁的車子，實情卻不完全如女方所說，「我脾氣是不太好，可能語言過激了一點，這些東西肯定之前都談好了，她爸就一直不兌現。要一個寶馬車，這肯定不可能。」

不過，張男父親證實，兒子確實希望女方家買名車當嫁妝，自己也認為沒必要，而這段婚姻從一開始就有些草率，兩家人也因彩禮等事宜鬧得很不愉快；張父直言，兒子把劉女趕出門肯定不對，但女方沒跟長輩溝通就報警，導致家庭矛盾升級，處置也有失妥當，事已至此，這門婚事已經很難繼續下去。

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