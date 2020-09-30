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從台南來！10惡煞南下高雄逞兇鬥狠　先砸店再砸車下場曝

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記者黃子倩／高雄報導

高雄市苓雅區一家高檔酒店29日凌晨遭惡煞砸店，短短3小時就被人持棍砸了2次，警方到場後鳴槍、將人壓制，逮補了蘇男、李男與宋男3人，沒想到1小時後，有至少8輛汽車先到三民區知名的茶行砸車之後，再回到酒店砸店，目前先被逮捕的3人，1人被收押，2人交保候傳，而隨後砸店的11人則已送辦，詳細的糾紛原因仍有待調查。

▲▼張姓嫌犯被警方從刑大帶出 。（圖／記者黃子倩翻攝）

22歲張姓嫌犯從刑大被警方帶出。（圖／記者黃子倩翻攝）

回顧這起事件，29日清晨3點多，蘇、李與宋3人到酒店消費，疑似等小姐等了1個小時，不耐等候，心生不滿拿球棒到酒店外砸店，轄區成功派出所員警陳韋旭率先抵達現場，對空鳴了兩槍，待支援警力趕到之後，和同事合力將人制伏。

▲高雄苓雅酒店遭砸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲砸店嫌犯第一時間遭員警壓制。（圖／記者洪靖宜翻攝）

沒想到，1個多小時後，至少8輛車先到了三民區大連街上一家茶行砸車，再轉往苓雅區同一家高檔酒店砸店，根據警方的說法，被逮捕的11人供稱，約只有5、6人下車砸店，其餘的人皆是負責開車、把風，否認一同犯行。

警方將事後逮捕涉嫌參與砸店、砸車的11名嫌犯，依妨害秩序罪移送地檢署偵辦，而昨天先移送的蘇、李與宋3人，3人都坦承持鋁棒砸店，但法官認為蘇、宋兩人情節較輕，以5萬元交保候傳，李男則因為在事發後對外聯絡，加上現場查獲他的犯罪車輛，被認定有羈押的必要，至於被告3人真正犯案動機，還有無其他共犯或與其他案件是否具有關連性，檢察官將持續深入追查。

▲▼ 張姓嫌犯被警方從刑大帶出 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲22歲的張姓嫌犯從刑大被警方帶出。（圖／記者黃子倩翻攝）

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