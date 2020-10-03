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劈腿偷拍性愛片？　林東芳：昨日網傳非屬實，一併蒐證提告！

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台北知名牛肉麵老店林東芳老闆遭爆料，同時劈腿多名女子，並有自稱受害者的女子，在臉書上組成受害者聯盟。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北知名牛肉麵老店林東芳老闆遭媒體爆料，同時劈腿多名女子，並有自稱受害者的女子，在臉書上組成受害者聯盟。

對此，林東芳受訪時表示，週刊報導內容不是事實，希望對方爆料要拿出證據。他也提到，對於部分網友、網紅昨日陸續在網路上轉載或散布不實訊息，他也會一併蒐證，委請律師提告。

林東芳表示，今年年初他透過朋友轉告，就知道有該臉書爆料社團的存在，但他不想隨對方起舞，沒想到爆料者卻變本加厲，找上週刊惡意爆料。

林東芳受訪時表示，週刊報導內容不是事實，希望控訴者爆料要拿出證據。

根據《CTWANT》週刊報導，多名自稱和林東芳交往過的女子，在臉書上組成受害者聯盟，爆料者控訴林東芳以銀彈攻勢，同時劈腿多名女子，甚至將女子灌醉性侵，且有可能錄下性愛過程。

對於部分網友、網紅昨日陸續在網路上轉載或散布不實訊息，林東芳表示他會一併蒐證，委請律師提告。

爆料者並指出，因林東芳發生關係時不戴套傳染疾病，還會在友人面前動手打女人，多次將女友打到骨折。她因此在臉書上發起《林東芳受害者聯盟》私密群組，指控林東芳種種惡行。

針對媒體指控叫他「渣男」，林東芳說，他單身多年，身邊的朋友都知道他的個性跟為人，對於男女關係他不會採取強迫手段。對於爆料者控訴他偷拍性愛過程，以及動手打女友、甚至將其打到骨折等內容，他則強調，如果有如偷拍畫面或驗傷單等證據，他希望對方拿出來，不要用臆測的方式說他可能有偷拍等舉動，傷害他個人名譽和店內商譽。


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