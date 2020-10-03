花蓮公車全新路線「飯店接駁線」　串聯7大飯店往返東大門夜市

▲花蓮東大門夜市。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

花蓮縣第一條飯店接駁性質公車路線來了！為增加旅客抵達花蓮後的交通便利性，新上路的【308】飯店接駁線公車，串聯車站、東大門夜市往返7家在地知名大飯店，每日往返合計14班次，晚間再增駛10班次，逛夜市更方便。

【308】飯店接駁線（花蓮火車站-東大門夜市-美侖大飯店）路線，由花蓮火車站發車，行經國聯三路、商校街、中山路、海濱街、民權路、民權五街、中美路、中興路、民生路、民族路等市區路段。

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▲花蓮推出全新公車路線，【308】飯店接駁線（花蓮火車站-東大門夜市-美侖大飯店）。（圖／公路總局提供）

全新路線除停靠花蓮商校、花蓮女中等校區，方便學生通勤外，並停靠東大門夜市及璽賓行旅、亞士都飯店、煙波大飯店、麗軒國際飯店、翰品酒店、福容大飯店、美侖大飯店等知名飯店，提供旅客接駁服務，每日往返合計14班次。

為便利住房旅客前往東大門夜市觀光，每日晚間增加行駛【308A】區間車（東大門夜市-美侖大飯店），往返合計10班次。

事實上，308路線為花蓮縣第一條飯店接駁性質公車路線，通車後串聯起各大飯店及觀光景點，且路線行經花蓮火車站，海內外遊客更可藉由國道客運（北花線）或台鐵輕鬆轉乘，擴大花蓮市區公車服務可及性。

▲花蓮美侖大飯店。（圖／易遊網提供）

路線票價為全票25元、半票12元，可使用投現或電子票證付費，車上裝設多卡通驗票機，接受悠遊卡、一卡通、愛金卡等支付工具，另外利用電子票證搭乘市區公車轉乘國道客運或由國道客運轉乘市區公車，於6小時內可享一段票免費優惠。此外，路線配置有低地板公車，方便輪椅乘客使用，提供無障礙班次服務。

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