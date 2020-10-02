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神預言！塔羅密碼：川普流年走戀人牌　肺及呼吸道會出問題！

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／柚希林

川普塔羅密碼
人格牌：愚人
靈魂牌：皇帝
愛情牌：命運之輪
財富牌：月亮
2020 流年牌：戀人
2021 流年牌：戰車

在美國大選前夕，傳出候選人川普得到新冠肺炎的消息，對全球股市投下震撼彈，這位政治狂人的病情是否會對這次選情造成翻盤？又將如何影響全球局勢？大家都在觀望，目前也只能靜觀他未來十四天的病情發展，以及另一位高齡對手拜登是否也被傳染？

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現在就先讓我們來看一下川普的塔羅密碼，是否已經透露出哪些玄機？！

以塔羅密碼來看，今年川普的流年走的是戀人牌，戀人牌對應的西洋星座是雙子座，下半年健康方面會出現跟肺及呼吸系統有關的疾病，塔羅密碼流年完全命中川普得了新冠肺炎這個呼吸道的世紀大疾病，令人不得不相信一切是否冥冥中早已註定。

分析完最震撼的重點，再回頭看看川普的人格、靈魂以及愛情、財富牌各落在甚麼地方。

川普的人格牌是愚人牌，難怪川普總給人一種不按牌理出牌、隨心所欲的外在印象，愚人牌對應的星座是天王星，有著破舊立新的性格，顯現在川普身上的印記多半是衝動跟魯莽，這樣的人格特質也印證了川普面對新冠疫情欠缺危機意識、錯誤判斷、不願戴口罩的短慮性格，今日川普被證實染上新冠病毒，更讓世人見識了川普不辨危險的莽夫個性，終致給自己引來災難。

另外，愚人牌也有水瓶座的特質，不在意別人的評價，且狂妄的有些白目，所以川普才會對戴口罩防疫這事一直白目地採取否定態度。

再來看看川普的靈魂牌是皇帝，這也完全符合川普霸氣、唯有獨尊，既獨裁又強勢的作風，雖然領袖魅力極強，卻充滿英雄主義且以自我為中心。在當年民調大輸希拉蕊的情況下，川普就像一個篡位的皇帝一般，憑自己的力量殺出一條血路，贏得上屆美國總統大選，皇帝牌對應的西洋星座是牡羊座，也印證川普堅持己見的偏執特質，死命地捍衛自己的觀點，這樣特質的人很容易一言不和就翻臉。

川普的愛情是命運之輪，雖然前私人律師柯恩在新書中大爆川普的料，說第一夫人梅蘭妮就算偷腥離開，川普也不會在意，川普說：｢老婆再找就有」，話是這樣說沒錯，但命運之輪在感情牌的人，多半身邊感情都是命中注定，要分也不見得分得了。

另一方面，川普的財富牌在月亮。川普雖然是美國富豪，但潛意識裡對金錢卻充滿不安全感，也許這就是他努力讓自己藉由房地產變身美國富豪的原因，且財富牌在月亮者，再多錢都無法獲得內心滿足，難怪最後他以富豪身分還要辛苦出來競選美國總統，順利成為全球盟主。

至於川普是否可望競選連任成功？目前川普已經逐漸走進明年的流年運勢戰車，戰車牌是一張很辛苦的牌，事情也許會有所拖延，是否代表選舉會往後延，目前不得而知，如果他能戰勝病魔，將以英雄之姿為他選情加分，但要贏得選戰之前也要先憑他的意志力打敗病魔才行，同時也要小心別再說錯話，免得陰溝裡翻船，丟失寶座。

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