海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

▲海巡署長陳國恩30日在FB感性貼文跟同仁告別，並在留言串PO出鞠躬照。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾任警政署署長、國安局副局長、現任海巡署署長陳國恩，日前驚傳主動向海委會和行政院以「家庭因素」請辭未獲慰留，陳國恩30日下午在臉書粉絲專頁「海巡署長室 Coast Guard」溫馨PO文告別；陳國恩任職海巡署1年7個月時間裡，陳透過簡單生動圖文和案例宣導，把原本粉絲數僅有數百人的海巡署長臉書粉專擴增並吸引近30萬網友按讚追蹤，把海巡署全員認真救難執法形象，深植台灣民眾心中。

▲海巡署長陳國恩30日感性PO文告別同仁。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署長陳國恩下午感性PO出告別文：「今天，是國恩任職海巡署長的最後一天，同時，也是我公職生涯的最終站。謝謝大家一直以來的陪伴！」

「國恩先是在警政署服務了38年、國安局516天，接著最後來到海巡署任職1年7個月。並且在退休前夕，很榮幸能獲行政院蘇院長頒發特等服務獎章、國安局頒發的一等磐石獎章以及海洋委員會的一等海巡專業獎章等殊榮。人生旅途中，能與最棒的團隊並肩作戰，一起守護國家的安全，是我這輩子最大的光榮。」

陳國恩發文強調：「一直以來，擺在我心中最重要的事，就是傾聽同仁最真實的聲音。用務實的態度，去面對同仁的難題與困境，讓同仁能專注於捍衛治安、守護國土，執勤無後顧之憂。」

陳國恩說明其領導海巡署理念：「我總是告訴幹部，同仁就是我們的家人，「照顧」是我們的責任；不合理的規定就要改，有人受委屈了就要保護他；如果因為工作受傷甚至殉職，更要主動去照顧他及他的家人。」

陳國身強調：「我相信，這份照顧同仁的意志，並不會隨著我的離開而熄滅。總會有繼承者，將這份溫暖永遠的傳承下去。41年半的公務生涯承載著很多回憶，每件事、每個人我都記在心裡，要與大家道別，是我最捨不得的一件事。」

陳國恩以簡單的文字，娓娓道來對海巡、警政兩署大家庭的關愛：「再次向大家說聲感謝，國恩的階段性任務已經完成。終於可以放下重擔，回家陪伴家人，後面就交給大家了。最後一次了，我愛你們。」

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