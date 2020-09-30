美駐聯合國大使挺台「台灣黑熊」也入鏡　蔡英文：可為世界做更多

▲美國駐聯合國大使發文挺台，照片後方驚見台灣黑熊。（圖／美國駐聯合國大使Kelly Craft推特）



記者陶本和／台北報導

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）30日透過推特表示，世界需要台灣充分參與聯合國體系，特別是影響公共衛生與經濟發展的事務，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」；而總統蔡英文的推特也轉發表達感謝。

克拉夫特的推特表示，世界需要台灣充分參與聯合國體系，特別是影響公共衛生與經濟發展的事務，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。

有眼尖的網友也發現，在克拉夫特分享的照片中，背後有一隻「台灣黑熊」娃娃，被認為有挺台意味。

對此，總統蔡英文也表示，擁有這樣可信賴的合作夥伴真是太好了，感謝她對於台灣公共衛生、經濟發展貢獻的肯定，並支持台灣納入聯合國系統，「我們知道，有了更大的國際參與，可以為世界做更多事」。

▼美國駐聯合國大使發文挺台，蔡英文轉貼表達感謝。（圖／蔡英文推特）



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