美國安顧問憂台灣是下一目標：沒有護欄擋得住中共！要以實力保和平

▲川普、歐布萊恩。（圖／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）27日表示，擔心台灣會是中國繼香港的下一個目標，需要加強防禦能力，川普也會根據「以實力確保和平」（peace through strength）政策支持台灣。

歐布萊恩接受《華盛頓時報》專訪表示，中國這十多年提升的軍事能力足以造成長期的威脅，尤其是導彈和其他區域反介入嚇阻力量的增加，「想到中國在香港的作為，我特別擔心台灣」，現在似乎沒有護欄擋得住中共。

共軍近期多次擾台，中國國防部發言人譚克非也說，近日的軍演是瞄準「外國干涉」和「台灣獨立主義者」，「如果台灣獨立勢力在任何情況下都勇於嘗試，我們將竭盡全力挫敗他們的努力。」

歐布萊恩表示，這凸顯台灣需要提高防禦能力，台灣每年的國防開支都占國內生產總值的1.2%，需要展現出決心和意願，並敦促台北採取雷根時代的「以實力確保和平」政策，這也是川普總統的政策。

歐布萊恩說，中共對台灣的欺壓不只讓美國人訝異，「世界各地的民眾、領袖，及其他國安顧問也都對中國的侵略性大開眼界。」

被問及美國是否會在中國襲擊時保護台灣，歐布萊恩回應，自從《台灣關係法》生效，中共就知道我們對此的立場，而且本屆政府也沒有變化，這已經很清楚地傳達給中國了。

關於中國對新冠肺炎病毒大流行的錯誤處理，歐布萊恩重申，川普總統認為中國應該對全球的疫情和經濟後果負責，「中國造成全球數兆美元的經濟損失，不應該只有美國追究中國的責任。」