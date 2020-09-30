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台南做工行善團前進嘉義梅山　賴清德親訪獨居長者舊屋修繕

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嘉義▲▼ 副總統賴清德再訪嘉義！ 梅山訪視老屋修繕狀況 為志工加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲副總統賴清德訪嘉義梅山獨居長者老屋修繕狀況  。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

梅山鄉一名獨居長輩，因屋況老舊，嘉義縣政府由社會局竹崎社福中心與台南市政府勞工局「做工行善團」合作進行房屋修繕工作，副總統賴清德與縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人日前一同前往現場，親自為志工們加油打氣，並協助工程施作。

翁章梁表示，此次服務的個案為低收入戶，家中的房屋建於民國58年，因無經濟能力修繕，房屋經過風吹日曬雨淋，結構已損壞、屋頂塌陷不適合居住，感謝賴副總統引介「台南市工會做工行善團」到台南以外的縣市服務，在跨縣市齊心努力下，房屋約在10月初便能完工，設備從屋頂修繕，至洗手間從過去舊式糞坑改建為現代衛浴設備。

▲▼ 副總統賴清德再訪嘉義！ 梅山訪視老屋修繕狀況 為志工加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁等人確認老屋修繕狀況。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣以往針對有修繕需求的民眾，多為政府轉介民間團體協助修繕，翁章梁說明，而這次汲取台南市勞工局的經驗，社工全程跟案，本次的房屋修繕專案，是跨政府與跨專業共同合作服務縣民的示範，修繕完成後，個案無需再擔憂颳風下雨，後續也將連結家俱資源，讓家不僅是安全的避風港，更是提升生活品質的開始。

翁章梁說，嘉義縣近日已結合縣內工會，對後續新進案件完成現勘，將用仁愛基金開始試作，未來將可提供案家更直接、即時的修繕服務，期待能效仿台南的修繕經驗，透過職業工會與政府合作，協助有居住問題的貧窮戶能獲得立即協助；此外，為表達感謝之意，翁章梁也在現場親自頒發感謝狀給台南市勞工局及工會志工，感謝志工朋友無私奉獻。

▲▼ 副總統賴清德再訪嘉義！ 梅山訪視老屋修繕狀況 為志工加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 副總統賴清德訪嘉義為志工加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

當被問及是否曾想過台南市「做工行善團」能有目前的規模，賴清德分享，會開始有此計畫，是因當年一名80多歲住在善化的老婦人，在兩位兒子過世後，需獨自扶養3名孫子，因為家中沒有衛浴設備，大孫女要洗澡需到鄰近廟宇借用洗手間，由小孫女在外頭把風，兩人輪替洗澡，生活相當辛苦。

在熱心的勞工朋友主動協助，居住環境改善後，老婦人的家庭生活也開始好轉，後來台南市政府也加入了服務行列，賴清德坦言，當時的確沒有想到可以做到目前規模，因此除了感恩勞工朋友的辛勞，願意無私地為社會付出；同樣感謝翁縣長、嘉義縣政府及地方民意代表願意共襄盛舉將善心付諸行動，這樣的善行必須靠各地方政府共同合作努力，做善事要大家逗陣來！

「一個人跑比較快，但是大家一起來，能走得比較遠。」賴清德說，這是亙古不變的道理，感謝大家願意一起行動，期望未來能將大家的愛心推廣到全台灣。

▲▼ 副總統賴清德再訪嘉義！ 梅山訪視老屋修繕狀況 為志工加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會局表示，針對個別的案家情況，除了經濟協助外，社會局亦由老人、身障、婦幼、勞工等專業社工，提供長照、脱貧、育兒親職、無障礙、就業輔導等方案進行服務。透過公私部門協力，結合各專業領域努力達成社會安全網「危機救援不漏接」目標。

▲▼ 副總統賴清德再訪嘉義！ 梅山訪視老屋修繕狀況 為志工加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣配合衛生福利部強化社會安全網計畫，逐步建置民雄、水上、朴子、竹崎、中埔、布袋六處社會福利服務中心，服務涵蓋本縣18鄉鎮市；社會福利服務中心以「家庭社區為基石，前端預防更落實」為目標，依區域劃分提供單一而整合性的服務窗口，提供居民近便性福利諮詢、資源轉介、急難紓困等支持性服務。

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