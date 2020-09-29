地方媽媽看爆！彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　三角皮褲抖臀阿嬤超嗨

▲進香回程的鋼管舞換成男性舞者，吸引地方媽媽們搶拍。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

「該換口味了！」一名網友在臉書爆廢公社PO出影片，彰化和美福德宮昨（28日）舉辦徒步進香活動，回程途中的鋼管秀也從眾人熟悉的辣妹換成肌肉猛男，身材猛壯的男舞者身穿短皮衣、黑色三小褲，在車上大秀舞技，吸引眾多鄉親圍觀，地方的媽媽、婦女們瞬間情緒激昂，紛紛拿起手機狂拍。

網友拍下影片，3台紅色的吉普車隨著進香團緩緩駛回宮廟，而車頂上還有3名猛男大跳鋼管舞，不斷扭臀、隨著音樂搖擺強壯的身體，還一度手抵鋼管秀出高難度舞技，雖然顛覆過往鋼管舞都是女舞者的印象，但現場信眾仍是群情激昂，不少婦女紛紛擠到前排，還興奮拿起手機錄影。

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▲鋼管猛男影片曝光後也吸引3000多則網友留言。（圖／民眾提供）

影片曝光吸引3000多則留言，女網友紛紛直呼「太棒了，終於換我們女生有眼福了」、「這個我可以」、「對嘛！這樣才公平」、「看到目瞪口呆，都忘了要做事」、「女生的福利」、「這我一定看爆」、「明天開始我也要跟著去進香！」男性網友則表示「還我鋼管辣妹」、「我想到海豚刑警」、「結果在旁邊拍的都是阿嬤」、「媽！你快來看啊！」

另一方面，還有熱心網友搜出其中一名鋼管猛男臉書，原來就是小有名氣的舞者「劉二虎」，而他昨也在臉書回應，「我沒有想紅，這對我來說只是工作罷了，謝謝各位鄉親父老的評價指教，我就是我！」

▼鋼管猛男霸氣站在車頂大秀舞技。（圖／民眾提供）