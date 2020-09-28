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蘇貞昌一條鞭督導口罩國家隊　官員「逆時中」院長電話就殺到

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▲▼ 蘇貞昌,陳時中出席「武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎」 。（圖／記者張一中攝）

▲蘇貞昌與陳時中。（圖／記者張一中攝）

記者陶本和／台北報導

近日被不肖廠商以中國口罩惡意魚目混珠，充當台灣製口罩，而被在野黨質疑影響MIT和「口罩國家隊」信譽，且指涉有所謂指揮中心物資組長換人，叫不動廠商的問題。對此，政院核心官員指出，這太外行，防疫與口罩會議每週都召開，且由院長蘇貞昌是一條鞭直接裁示授權，哪來的叫不動，「只要官員『逆時中』，馬上會接到蘇貞昌電話，指揮體制毫無停滯」。

外傳所謂經濟部底下紡織產業綜合研究所，原本有派駐各口罩工廠，了解產能狀況，但在6月份之後撤除。這被認為，影響到口罩的品質和產能；另外，也有所謂經濟部長王美花在升任部長後，原本中央疫情指揮中心物資組組長一職，於6月20號交由蔡壽洤負責。有聲音質疑，蔡壽洤不認識口罩廠商，認為叫不動口罩商，甚至聲稱所謂，衛福部長陳時中叫不動各部會，各部會不理陳時中的問題，導致口罩國家隊會接二連三出事。

對此，政院核心官員表示，這些說法太外行，防疫會議不定期會在每週一或四召開，指揮中心與各部會首長都在該會議上，蘇貞昌不僅會直接在會議中直接裁示與授權，也會指示沈榮津副院長親自召開會議協調各部會因應作為，根本不會有所謂各部會不甩陳時中，或蘇貞昌不甩陳時中的問題。

核心官員指出，一般而言，在蘇貞昌裁示與授權之後，就會交由行政院副院長沈榮津統籌，直接交辦衛福部、法務部、財政部與經濟部等，可以說是一條鞭的直接向蘇貞昌負責，只要有部會說法或作法「逆時中」，馬上會接到蘇貞昌電話，指揮體制毫無停滯。

至於中央疫情指揮中心物資組組長換人一事，核心官員表示，王美花本來就是中央疫情指揮中心物資組組長，升任部長之後，對相關業務更是熟悉，愈了解只會盯得愈緊，對於廠商不可能會有叫不動的問題。

另外，紡織產業綜合研究所取消駐點各口罩廠商，核心官員指出，原因在於廠商已經上軌道，口罩混中國製會有進口申請許可和流向管制來處理，跟口罩國家隊實名制口罩無關，且交給實名制的口罩也都會抽檢。

核心官員強調，目前也只有一個carry案例是真正的口罩國家隊實名制口罩，混入中國口罩。其它都不是口罩國家隊實名制口罩，而是市面上自己偽造台灣醫療口罩販售，所以口罩國家隊實名制的口罩還是最受民眾信任的品牌。

▲經濟部長交接典禮，新任行政院副院長沈榮津致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院副院長沈榮津。（圖／記者林敬旻攝）

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