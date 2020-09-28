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SOU・SOU口罩30日開搶！還有兒童蒂芬妮綠　本週口罩特殊色開賣盤點

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▲▼京都印花「SOU・SOU口罩」免排隊搶！7-ELEVEN推會員預購9/30開賣（圖／業者提供）

▲「SOU・SOU口罩」將於9月30日上午11點在APP開放預購。（圖／業者提供）

記者陳涵茵／綜合報導

又有新花色口罩可以收藏了，小7與京都印花設計品牌推出「SOU・SOU口罩」，即將在30日開賣，另外還有雲彩紫，想搶到更多特殊色口罩，記得調好鬧鐘準時開搶。

＊小7SOU・SOU口罩

7-ELEVEN與京都印花設計品牌推出的「SOU・SOU口罩」，將於9月30日上午11點在OPEN POINT APP開賣，限定會員以89元購入，數量有限售完為止，等於免排隊就能預購。

▲▼京都印花「SOU・SOU口罩」免排隊搶！7-ELEVEN推會員預購9/30開賣（圖／業者提供）

▲今年7月推出的話題新品SOU・SOU口罩，吸引許多粉絲收藏。（圖／業者提供）

9月30日當天開啟OPEN POINT APP選購後，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購乙組，而取貨時間為預購日後5天到貨。

＊日本無印良品

▲無印良品可重複使用三十次的口罩。（圖／翻攝自muji.com）

▲無印良品推出「可重複使用30次的純棉口罩」。（圖／翻攝自muji.com）

無印良品的「可重複使用三層口罩」如今在台灣門市也能買到了！此款標榜可透過清洗重複使用，不因此成為一次性垃圾，在日本推出時造成搶購，如今也在台灣無印良品上市，一包2入售價350元。

＊松果購物

開賣時間開賣時間為9月28日至10月4日，順易利特殊色醫療口罩，紫色40盒，50入629元，每天上午10點開賣；台灣國際生醫兒童醫用平面口罩50入一盒，售價649元，蒂芬妮綠50盒，上午10點開賣。

＊PChome 24h購物

▲Caire艾可兒口罩。（圖／翻攝自《Caire艾可兒》臉書專頁）

▲5色彩色醫用口罩。（圖／翻攝自《Caire艾可兒》臉書專頁）

PChome 24h購物將於9月22日中午12點開賣馬卡龍色系組合包，CAiRE艾可兒5色彩色醫用口罩，每盒50片，內含黃、綠、藍、粉、紫等5款，售價699元，每人限購1件。此外，還有中衛口罩酷黑親子組，成人每盒50片＋兒童每盒30片，售價560元，將於9月29日下午14點20分開賣，每人限購一組。

＊蝦皮購物

MIT醫療口罩福德好罩也將於9月28日至9月30日每日晚間5點開賣水漾藍、櫻花粉、雲彩紫，單盒50入，售價350元；10月1日至10月4日將販售雲彩紫，每人限購3盒，數量有限售完為止。

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