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保養控想省錢必看　SK-ll青春露、雅詩蘭黛小棕瓶搶到只要1元

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東森購物線上百貨週年慶暖身開跑（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網線上百貨週年慶暖身開跑。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

各大百貨週年慶即將開跑，專櫃美妝買氣蓄勢待發，東森購物網、草莓網、momo購物網等電商平台搶先推出暖身好康，超過萬件美妝保養商品最低下殺3折起，可以趁機多買幾瓶囤起來，另有SK-ll青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、YSL唇膏等專櫃正貨整點1元開搶，建議可預先看準購買清單，在活動第一時間手刀下單才能搶到超值回饋價。

東森購物網線上百貨週年慶暖身開跑下殺3折起，主打買一送一、百貨周慶獨家組、限量加大版，多款經典明星商品也挑戰通路最低價，被稱作「神仙水」的SK-II 青春露，230ml公司貨下殺59折特價3,699元，另有搭配全效活膚潔面乳20g+超肌能緊緻活膚霜輕盈版15g的全效加贈組，入手價5千元有找；回購率超高的Elizabeth Arden雅頓21天霜75ml，更是低到26折，特價599元，買起來囤貨最划算。

東森購物線上百貨週年慶暖身開跑（圖／翻攝自東森購物網）

▲SK-II 青春露230ml 贈全效活膚潔面乳20g+超肌能緊緻活膚霜（輕盈版）15g，特價4,999元。（圖／翻攝自東森購物）

網羅800個國際美妝品牌、多達33,000種品項數的跨境美妝草莓網，也推出一波波優惠PK百貨周年慶，9/14～9/28全面4折起，新會員消費加碼送300元現金券且首購免運；第二波將於9/28～10/12接力登場，全站消費滿5,000送500，限量前100名。此外，逢五倍數加碼日，LINE POINTS不定期加碼最高享8%無上限，週末再享特別折扣8折起。

momo公開「專櫃美妝超級週年慶」、「專櫃美妝預購會」必搶品，包含LANCOME小黑瓶75ml 2入組特價9,900元，加碼送9件好禮、契爾氏金盞花化妝水250ml 2入組特價2,700元，送金盞花水凝霜、SK-II青春露230ml 2入組特價6,980元、雅詩蘭黛小棕瓶50ml 2入組特價3,998元等。

除了網羅逾300家知名美妝品牌，超過1萬5千件美妝保養品下殺3折起，祭出多項好康回饋，9/29當天更有一日限定專櫃正貨整點1元開搶，12:00推出YSL唇膏、14:00有SK-ll青春露和KOSE雪肌精、10:00與20:00兩時段都有雅詩蘭黛小棕瓶，美妝控、保養控可鎖定搶起來。此外，活動期間，單筆消費滿5,000元即可登記享10% momo幣回饋，不限金額下單再抽Apple 2020年款Macbook Air，預估推升相關業績年增8成。

momo專櫃美妝超級週年慶》（圖／momo提供）

▲LANCOME小黑瓶75ml重量2入組，特價9900元，加碼贈9件好禮。（圖／momo提供）

momo專櫃美妝超級週年慶》（圖／momo提供）

▲雅詩蘭黛小棕瓶50ml 2入組，特價3998元。（圖／momo提供）

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