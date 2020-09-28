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陳同佳拖1年不來台投案　潘曉穎母痛哭：我送單程機票！

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▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者劉亭／綜合報導

港男陳同佳在台灣殺害女友潘曉穎後返回香港，去年出獄後卻遲遲未來台投案。潘曉穎母親在漫長等待後，近日要求陳同佳10月23日前來台自首，並且喊話願意幫忙買單程機票。

根據「香港01」報導，潘曉穎母親表示，目前陳同佳已經是自由人，台灣也已經開通特別聯繫窗口，但是卻一直沒有消息，她願意支付陳同佳到台灣的交通費用，「我送機票給你，找人載你去機場」。

雖然女兒遇害至今已有2年多，但潘曉穎母親提到潘曉穎時仍相當悲痛，「過年過節她一定回來吃飯，說以後要買大房子給我，請2、3個工人照顧我，老了也不用擔心」。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳出獄至今神隱。（資料照／路透）

潘曉穎母親也痛哭表示，自己和家人都覺得很辛苦，心情也很難受，只想為女兒討回公道，希望香港市民體諒及支持。她堅持要陳同佳到台灣，「台灣大選不去、農曆新年又不去、疫情又話去不得，要等通關」。

因為陳同佳出獄後一直住在安全屋，她也向香港特首林鄭月娥喊話，到底要保護陳同佳多久，是10年、100年，還是終生，更質疑浪費國家稅款，「要用納稅人的錢養陳同佳到什麼時候？」

但是從出獄至今，陳同佳從來沒有露面或公開講話，全部都是透過聖公會教省秘書長管浩鳴。潘曉穎母親也不滿稱，管浩鳴表示自己不是陳同佳的代言人，但一直為陳同佳說話，從未為其女兒發聲。

管浩鳴28日回應，這星期內會和陳同佳見面，等會面後再通知大家。另外潘曉穎母親曾表示，若陳同佳願意到台灣自首，會考慮為對方在法庭上求情，管浩鳴表示，自己感到十分感動，會將消息轉告陳同佳。

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