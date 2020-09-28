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德州食腦菌爆發地用水禁令解除　TCEQ：煮沸才可使用

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記者葉睿涵／綜合報導

美國德州環境品質委員會（TCEQ）在供水系統中發現被俗稱為「食腦菌」的福氏內格里蟲後，緊急頒布用水禁令。TCEQ在27日解除事發地點，萊克傑克遜（Lake Jackson）的禁令，不過該區居民仍被建議，要將水煮沸後才能使用。TCEQ將與其他政府單位共同合作，以解決後續問題，但他們無法保證水源何時能再次恢復安全。

據美聯社報導，TCEQ在27日發布聲明指出，他們已經和德州衛生部（DSHS）、疾病管制署（CDC）和環境保護中心合作進行消毒與清理蓄水槽等設施，以解決在該市供水系統中發現的福氏內格裡蟲（學名：Naegleria fowleri）。

在消毒期間，只要將自來水煮沸還是可以安全飲用和用作烹煮。然而，對於其他如洗澡的用途，TCEQ和DSHS強烈建議，一定要注意不要讓水進入鼻子，因為這種「食腦菌」通常藉由受汙染的水，經由鼻腔進入人體使人患上腦膜炎。此外，每一次在使用浴缸、蓮蓬頭等接水器材前後都一定要清理乾淨，使用後還要讓它們晾乾。建議也指出，一定要對游泳池進行充分消毒。

TCEQ 在聲明中表示，他們還不清楚水源何時能再次恢復安全，因此人們在使用水源時一定要格外小心，並隨時關注TCEQ的社交媒體，以獲得最新資訊。

▲▼「食腦菌」福氏內格裡蟲。（圖／翻攝自推特／@TCEQ）

▲「食腦菌」福氏內格裡蟲。（圖／翻攝自CDC官網）

福氏內格裡蟲常見於25℃以上的溫水環境，在約42℃時繁殖力最旺盛。如果病原體進入鼻腔，在找不到其他食物來源的情況下，它會沿著嗅覺神經進入腦部，進而引發「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」，因此被稱為食腦菌。人體一旦遭食腦菌感染，死亡率可達97%，不過喝下遭病原體污染的水不會被感染。

▲▼TCEQ針對食腦菌最新建議。（圖／翻攝自推特／@TCEQ）

▲▼TCEQ針對德州用水的最新建議。（圖／翻攝自推特／@TCEQ）

▲▼TCEQ針對食腦菌最新建議。（圖／翻攝自推特／@TCEQ）

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