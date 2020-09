德州食腦菌爆發地用水禁令解除　TCEQ：煮沸才可使用

記者葉睿涵/綜合報導

美國德州環境品質委員會(TCEQ)在供水系統中發現被俗稱為「食腦菌」的福氏內格里蟲後,緊急頒布用水禁令。TCEQ在27日解除事發地點,萊克傑克遜(Lake Jackson)的禁令,不過該區居民仍被建議,要將水煮沸後才能使用。TCEQ將與其他政府單位共同合作,以解決後續問題,但他們無法保證水源何時能再次恢復安全。

據美聯社報導,TCEQ在27日發布聲明指出,他們已經和德州衛生部(DSHS)、疾病管制署(CDC)和環境保護中心合作進行消毒與清理蓄水槽等設施,以解決在該市供水系統中發現的福氏內格裡蟲(學名:Naegleria fowleri)。

UPDATE 9/26, 10 PM: The City of Lake Jackson is lifting its Do Not Use Water Advisory. Boil Water Notice is in effect along with add'l precautionary measures. https://t.co/gc2EZ6mE5b pic.twitter.com/WWodex5PK6