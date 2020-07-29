被地下電台洗腦！糖尿病爸「狂買保健食品」最後腎衰竭　兒哀求：別再推銷了





▲別買來路不明的保健食品。（示意圖／記者嚴云岑攝）



記者黃可昀／綜合報導

有些廣播電台或是電視會播放「賣藥廣告」，過去時常有人會心動購買保健食品，現在幾乎只剩下老人家會買。一名網友表示，爸爸幾年前開始瘋狂買健康食品，「講也講不聽一直不斷的狂買」，只要聽到電台有人推薦就趕快手刀訂購，結果吃了幾年身體也沒變好，反而越來越嚴重，家裡還囤積大量快過期的瓶瓶罐罐。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，爸爸患上糖尿病以後不願控制飲食，醫生開的藥也不按時吃，反而透過電台買一大堆保健食品，「聽到電台分享哪位聽眾吃了什麼，改善糖尿病很多，就跟著買什麼」，只想著靠這些保健食品就能治好病情。

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他透露，家人還特地買了一台跑步機放在家裡，結果爸爸用了3次就說頭暈、腳痛，後來跑步機也只能擺在角落積灰塵，讓他最生氣的是，爸爸花錢買了很多保健食品，但買回來以後就丟著也沒在吃，很多都快過期了，「一天就是躺在床上聽電台跟睡覺」，前陣子測血糖還發現「空腹狀態下飆升到600多」，被醫生宣告腎衰竭，最近都在反覆進出醫院。

▲生病應聽從醫生指示用藥，別自己亂吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO無奈地說，拜託電台別再推銷保健食品，有些包裝上連一個合格的標示都沒有，雖然這些補品並非全然無效，「但生病了還是要按時吃藥跟遵從醫生指示」，爸爸就是誤以為能靠保健食品治好糖尿病，才會不運動也不聽醫生的話，落得現在的嚴重下場。

網友回應，「我阿嬤以前看電視，可以買保健食品買到送彌勒佛一尊」、「台灣洗腎王國就是靠這些藥來的」、「我們家附近的賣藥電台，把附近的房子大樓一棟一棟的買， 員工都是開雙B保時捷Lexus。」甚至有過來人透露，之前家裡長輩也是從地下電台買很多保健食品來吃，後來肝指數過高住院，醫生也查不出病因，只好驗看看平常吃的藥品食品，「後來驗完後告訴我們裡面什麼成份都沒有，叫我們不要花錢當冤大頭。」