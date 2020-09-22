體力回到大學！他「1天1酪梨」身體劇烈變化　網推神吃法：像生魚片

▲酪梨是油脂類，健康但不可吃過量。（圖／免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

酪梨是營養價值極高的超級水果，可以搭配沙拉、吐司，甚至有人喜歡剖半直接吃。一名網友前陣子聽朋友說酪梨沾醬油很美味，剛好最近酪梨價格比較便宜，於是買了好幾顆來試試看，一段時間過後身體竟起了明顯變化，「覺得自己體力回到大學的時候了」。

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▲吃酪梨精神變好。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT表示，他即將邁入30大關，也越來越注重健康保養，平時都會買一些保健食品來吃，「老實說其實感覺效果都覺得普通」，直到最近開始吃酪梨才發現這真的是「神等級的水果」，每天中午固定吃半顆至1顆，最明顯的變化就是體力變好，每天早上起床都精神飽滿。

原本只是想說現在酪梨沒那麼貴，自己也很喜歡酪梨口感，沒想到吃著吃著意外發現身體起了變化，不過，他也提醒酪梨屬於油脂類食物，需要控制攝取量，但它是天然的好油，比起炸物類健康太多。

網友紛紛回應，「這.....意圖使人吃爆酪梨」、「酪梨皮蛋豆腐加醬油超好吃」、「懷孕時沒辦法吃生魚片，就把酪梨切片沾芥末醬油，很像在吃鮪魚生魚片」、「我同事都用海苔包酪梨，蠻特別的。」但酪梨口感與味道特殊，並非所有人都能接受，很多人對酪梨的接受度只停留在搭配牛奶，「唯一只敢喝酪梨布丁牛奶」、「酪梨爛爛的口感好噁心我不行」、「連吃快一個月的各式酪梨料理，只發現胖了。」