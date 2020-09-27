13歲少女陳屍水塘！　父恢復手機見「性侵影片」嚇傻：是我女兒

▲廣西一名13歲女孩陳屍水塘，父親在手機中發現疑似遭性侵影片。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣西一名13歲張姓少女陳屍水塘，父親查看手機後發現，裡面疑似有性侵影片報警。但警方卻認為沒有犯罪事實，不予立案。家屬不服提出刑事覆核申請，目前正進一步核查。

根據廣西南寧橫縣公安局通報，據張姓少女的同班同學陳女透露，6月28日下午放學後，兩人相約玩耍，晚上6時許到了青桐村委竹花村某廢棄採石場水坑玩水，結果張某不慎沉入深水中，陳某試圖施救未能成功，最後因為害怕不敢跟家長、老師和員警說出實情。

民警檢查死者張某的手機時，發現其中存有涉及色情、暴力的影片，初步調查為死者與網友聊天時，網友發給她的網絡影片。經刑偵部門現場勘查，死者體表無外傷，排除外部暴力致死。

▲片中女子疑似遭性侵，發出哭聲。

根據澎湃新聞報導，死者父親26日對通報表示質疑。警方當時向他表示，手機沒什麼線索，也沒有提過有任何涉黃、暴力的影片，手機原本是空白的，之後他自行找人恢復女兒手機裡的數據，才發現了資料，其中包含女孩疑似遭「性侵」、及其他裸身女孩被毆打的影片。

從張先生提供的影片顯示，一名女孩疑正遭到一男生的性侵，女孩捂著臉哭泣，無法看清正臉。影片中的女孩穿著黑色上衣，袖子上有白色線條，張先生懷疑女兒去世前的某天遭到強迫。

張先生根據影片中的聲音和體態特徵，而且遭性侵女孩穿的衣服，女兒也有一樣的，因此判斷影片中的女孩就是他女兒。他回憶，女兒被打撈上來時，身穿灰白的衣服，黑色的褲子，鞋子不見了。

張先生透露，從民警那裡拿回手機後，可以登入女兒的QQ、微信，但是很多圖片影片看不到，慢慢恢復才看到，而且女兒手機上的微信被幾個陌生號碼登錄過，但目前陌生號碼均處於關機狀態。

在橫縣公安局對7月31日案件作出不予立案決定後，張先生申請複議，並且向南寧市公安局申請異地辦案。目前去世女孩至今未進行解剖屍檢，橫縣公安局26日的通報稱該局正動員家屬同意對屍體進行解剖檢驗。

橫縣公安局26日的通報稱，目前，該局正依法依規對家屬反映的情況進一步開展核查，並動員家屬同意對屍體進行解剖檢驗。同時，該局已主動提請檢察機關介入進行立案監督，確保事件調查公平公正。

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