發現花枝會算數！清大教授焦傳金愛上烏賊原因曝　1300人搶修通識

圖文／鏡週刊

如果有聰明藥，你會吃嗎？上傳心智得永生，你願意嗎？男人女人頭腦大不同？

這些古怪又刺激的問題，都是清大教授焦傳金丟給學生的內容。他的本業是研究烏賊與視覺神經，為了推廣科普，他開設「腦與心智」這門通識課，以最淺白方式授課，果然每學期大爆滿。 他說，連續20年，每年夏天都會回到美國東北角一處海邊，聆聽科普講座，心中一直渴望以類似方式，將科學傳播出去。 [廣告]請繼續往下閱讀...

20年來，每年夏天焦傳金必定不在台灣，他固定飛到美國東北角一處海邊避暑勝地，待上1、2個月，什麼事都不能阻擋他。

通識課爆滿 夯到開直播

「那裡叫鱈魚角，它有全美國最早的海洋生物實驗室，每年夏天，來自世界各地的科學家會像候鳥一樣飛來度假、做實驗。」餐廳裡80％的人有博士學位，你甚至可能遇到諾貝爾獎得主。還有，每個禮拜五晚上，像某種古老儀式，科學家們不去派對狂歡，他們會走進演講廳坐下來，100多年來從未間斷過。

焦傳金是清華大學生命科學院教授兼教務長，以研究烏賊、也就是花枝聞名，不過清大學生更熟悉的，是他的有趣通識課，他開的「當代認知神經科學—腦與心智」這學期多達1,300多人搶修，今年教師節前，焦傳金就獲教育部頒發「傑出通識教育教師獎」，過去通識課經常不受重視，因此這座獎項有別於一般教師獎，專門表揚通識課程教學傑出的老師。

9月16日開學週，清大生命科學館的「華生廳」擠得像演唱會開唱前，助教不斷廣播叫學生們刷QRcode才可加簽、另一間教室可看直播、下課後公布電腦亂數抽籤結果。

下課後，1名物理系學生就看著手機開心喊：「竟然中了！人品！」問他為何選這堂課？「聽說分數很甜。」你也太直白，就這樣？「還有想了解自己的大腦。」這是場面話嗎？「是真的啦。」

焦傳金也像學生們一樣直率：「我的課滿涼，分數也給得滿高，可是學生都說有學到東西，所以我也不在乎別人說我是涼爽甜。」華生廳至多容納300多人，所以焦傳金今年決定開直播，但他堅持親自批改每一份報告，因此仍無法全收，上限4、500人。

從小愛大海 專情於烏賊

51歲的焦傳金說話快卻不急躁，這天下午1點20分一到，穿著綠色POLO衫、牛仔褲的他連自我介紹都省了，一秒鐘也不廢話地講起課來。課程名稱嚴肅，他的講解卻很白話，例如解釋人的大腦皮層：「攤開來就像16吋披薩大小，厚度像披薩下面那張白紙。」課堂穿插不少影片，包括年初的熱門新聞：小提琴家一邊進行大腦手術、一邊拉小提琴。

下課後，焦傳金帶我們參觀他心愛的烏賊實驗室：「看著這些烏賊游來游去，很療癒。」這些烏賊是他看著長大的，很熟，唯有一個小水族箱養的軟絲是外面抓回來的，人類一靠近，牠便張牙舞爪，某次還吐墨汁。

「軟絲比較貴，過年的時候1斤要500元，花枝2、300元。」你也吃海鮮？「當然吃啊，三杯中卷這麼好吃！不過我們不吃實驗室的烏賊。」熱愛海洋生物的他沒有多數學者的嚴肅，經常露出大海般的開朗笑容。

他自小喜愛大海，讀成功高中時某天去基隆港，被一艘去南極捕蝦的遠洋漁船吸引，幻想有一天也能去極地探險，就立志當海洋生物學家。家住台北的他為了學潛水，還跑去讀遠在高雄的中山大學海洋資源系，「結果我去讀的那一年，潛水課就停掉了。」不過這沒打擊他的科學家之夢，他一路讀到美國馬里蘭大學生物科學博士。

2000年夏天，他準備去哈佛大學進行博士後研究前的3個月空檔，他跑去鱈魚角做烏賊實驗，愛上烏賊。情人眼裡出西施，他口中的烏賊簡直是全世界最可愛生物：「軟體動物都有殼，除了牠，牠這麼好吃、這麼軟，卻沒有殼保護，所以必須演化出二種機制，一是游得快、逃得快，二是靠大腦，所以烏賊的神經系統很發達，是無脊椎動物裡最聰明的，歐盟就在《動保法》中將烏賊也列為實驗動物，等同兔子、老鼠等脊椎動物，所以烏賊是榮譽脊椎動物。」

2016年，焦傳金發表在英國皇家學會會報的一篇研究報告，就被知名的《Nature》期刊選為精彩論文，因為焦傳金發現烏賊能夠計算出面前食物的數量多寡，具有數量感。



更多鏡週刊報導

【跟烏賊戀愛的男人2】為什麼網路成癮？ 教授立志把科普講到阿嬤都聽得懂

【跟烏賊戀愛的男人3】要求課後心得發社群 教授刺激學生動機：寫爛很丟臉

【跟烏賊戀愛的男人番外篇】人的記憶像錄影機？ 他說其實像食物調理機