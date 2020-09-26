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清純小護士欠債！男醫提「肉償契約」隨傳隨到　她怒殺人碎屍沖馬桶

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李女長相甜美，手段卻相當兇殘。（圖／翻攝自微博）

▲李女長相甜美，手段卻相當兇殘。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

大陸廣西省今年發生一起驚悚命案。一名年僅20多歲的清純女護士疑似沉迷賭博，不得已之下向同醫院的羅姓男醫生借錢，被要求「隨傳隨到」發生性關係，但她後來越賭越大，又欠下了20萬人民幣（約新台幣85萬元）的債務，眼見自己無力還債，她竟趁著羅男喝醉時將其勒斃，再把屍體剁碎沖入馬桶。

綜合陸媒報導，這起案件發生在今年3月，25歲的李鳳萍平時在廣西玉林一間醫院擔任護理師，不料才剛步入社會的她，卻染上了網路簽賭惡習，加上花錢時毫不手軟，很快就入不敷出，只好四處找人借錢，但沒有人願意幫忙，最後她找上50歲的骨科醫師羅遠健求助，而對方也答應借她5萬人民幣（約新台幣20萬元）。

雖然羅男答應借錢，但要求女方每週必須和他發生3次關係，且不准找男朋友，也不許接觸其他男人；李女情急之下答應要求，然而她還是繼續賭博，不僅無力還錢，甚至借了高利貸，陸續欠下20多萬元債務，只好再度向羅男借錢；男醫生聽完後同意幫忙，但要求李女寫下30萬的借據，並得「隨傳隨到」和他床戰。

 醫院同事透露殺人案細節。（圖／翻攝自微博）

▲醫院同事透露殺人案細節。

李鳳萍接受條件後，遂請羅男拿錢到她的租屋處，2人先是在屋內喝酒並發生關係，男方隨即沉沉睡去；沒想到，李女疑似越想越不甘，竟拿出旁邊的充電線將羅男勒死，再把屍體剁碎、煮熟，接著倒進馬桶滅證，隔天還面不改色地到醫院上班，殘忍行徑和清純外表有著極大反差，案件曝光後震驚社會。

檢察機關表示，被告人李鳳萍因感情、債務問題與被害人羅男發生爭執後，趁對方酒後熟睡之機將其殺害，之後秘密竊取死者財物，數額巨大，依法應當以故意殺人罪、盜竊罪追究其刑事責任。

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