懷胎10月瞞過老公！她疑懷「別人的種」...塑膠袋裹嬰屍棄流理台

▲嫌犯聲稱，不想讓丈夫發現自己產下一子，才會將嬰兒藏進流理台。（圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本京都市一名30歲女子瞞著丈夫與兒子懷胎10個月，在家偷偷產下了一名男嬰後，竟將該名男嬰以毛巾與塑膠袋包裹後，塞在自家流理台內。事件曝光後，該名女子隨即遭到警方以遺棄屍體嫌疑逮捕，不過該名女子卻辯稱，自己不想被先生發現生了小孩才會將嬰兒藏起來，警方目前正在調查詳細犯案動機與事發經過。

綜合日媒報導， 現年30歲的本山真梨乃日前產下一名男嬰後，以毛巾與塑膠袋將其包裹後致死，並藏在家中的流理台。這起事件直到9月15日上午6時左右，本山在親友的陪伴下前往醫院後才曝了光。據悉，男嬰被發現時，身上還連著臍帶並未處理。

警方25日以遺體屍體嫌疑將本山逮捕。據了解，本山被逮後供稱，自己的確是因為不想被丈夫發現這個男嬰，才會將其藏在廚房的流理台，但不是因為被嚇到才藏起來。本山向警方表示，小孩出生時就已經沒了氣息，但根據法醫的驗屍結果，該名男嬰出生時其實還活著。

本山真梨乃為全職家庭主婦，平時與丈夫以及兒子同住，然而懷胎10個月卻都沒有被家人發現，也引發各界譁然。另一方面，本山真梨乃與丈夫育有一子，對於早有生產經驗的她，應該不至於慌忙地在家生產後，將嬰兒以塑膠袋與毛巾包裹藏匿，也讓警方懷疑內有隱情，將持續深入調查詳細動機與案發經過，也不排除該名男嬰並非嫌犯與丈夫所親生。

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