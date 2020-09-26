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日本藥妝店「眼藥水爆款」免出國台灣買得到！一瓶搞定疲勞乾澀

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▲▼獅美露活視捷眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲一整天用電腦、滑手機用眼過度成為現代人的科技文明病，許多人會選擇用眼藥水舒緩。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

上班族從早晨一張開雙眼直到深夜入睡前，工作忙碌、連續開會開不停，常常就算人已離開公司還是要繼續on call處理緊急情況，即使下了班也喜歡滑手機、追劇放鬆心情…一整天不間斷地長時間使用手機、電腦等3C用品，雙眼操勞過度導致許多人容易出現眼睛疲勞、酸澀紅眼，甚至視覺問題提前報到，用眼過度成為現代人的科技文明病。

▲▼獅美露活視捷眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多人赴日本旅遊必到藥妝店大肆採買眼藥水囤貨。

許多網友常在網路上找尋該用什麼方法舒緩疲勞的雙眼較佳？一般來說急性不適症狀，建議優先尋求眼科醫師協助，若是平時較輕微的眼睛疲勞感，許多人會使用眼藥水短暫舒緩雙眼，一掃疲憊感、重拾雙眼舒適，也因此，眼藥水成為許多人赴日本旅遊時，必定前往當地藥妝店掃貨的必敗好物之一。

「獅美露Premium活視捷眼藥水」更是當地爆款單品之一，因能舒緩眼睛疲勞與眼睛刺激不適的專業配方，一直以來是赴日觀光必買好物。而今年受限於疫情影響，尚未恢復可出國時機，買不到也不用擔心，如今在台灣各大連鎖藥局都買得到。

▲▼獅美露活視捷眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲獅美露活視捷眼藥水可改善雙眼疲勞。

根據2017年東方線上眼藥水消費者行為調查顯示(註)，消費者最重視眼藥水要能改善眼疲勞及舒緩眼睛乾澀等症狀，其中40~49歲族群希望產品能有效解決眼睛乾澀的問題。根據官網商品資料說明，獅美露活視捷眼藥水添加維生素A、E、B6、兩種胺基酸等10種成分，其中高濃度3.5萬單位的維生素A可以活化眼睛機能，並且是目前在眼藥水市場高含量之藥品，除了舒緩眼睛疲勞多添加了止癢、抑制發炎及舒緩紅眼的成分，獅美露活視捷不含防腐劑Paraben，對眼睛負擔相對較小，讓有緩解雙眼疲勞需求者能安心使用。

▲▼獅美露活視捷眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲獅美露Premium活視捷眼藥水添加高濃度3.5萬單位維生素A，有助改善眼睛疲勞及模糊。

當然，除了靠眼藥水舒緩疲憊的雙眼之外，專家建議平時最好滑手機、用電腦時每30分鐘就要抬起頭、站起來走一走，最好可以眺望窗外1~2分鐘幫助眼睛肌肉放鬆調節焦距，放假時也應該多從事戶外活動有益眼睛健康，也可多攝取含有胡蘿蔔素、葉黃素…等營養的護眼食物，最重要的是一定要有充足的睡眠才是讓眼睛真正充分休息的護眼根本要素。

註：依據東方快線網絡市調行銷股份有限公司於2017年9月28日至10月4日針對台灣使用非處方眼藥水之族群網路問卷調查資料(n=240)。

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