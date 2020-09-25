他專偷宮廟「神不知鬼不覺」…栽在大數據鷹眼！

▲屏東縣長治分駐所員警循線查獲林姓男子涉嫌行竊多間宮廟 。（圖／記者陳崑福翻拍，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉林姓男子，缺錢花用，下手行竊屏東市等3地宮廟，竊取2800元香油錢，屏東警分局長治分駐所員警根據監視器循線查出他涉案，傳喚他到案，他承認行竊，訊後依竊盜罪送辦。

▲長治分駐所曾子睿說明偵辦過程。

長治分駐所員警日前陸續接獲多起民眾報案，指屏東市瑞光路段、屏東縣長治鄉及麟洛鄉共5間宮廟香油錢，陸續失竊。

警方獲報調閱多處監視器比對、分析犯嫌特徵及所使用交通工具車種、車牌，鎖定20多歲的林姓男子涉有重嫌，傳喚他到案；他表示，因無業缺錢花用，心生歹念，鎖定屏東市區、麟洛鄉以及長治鄉地區多間廟宇，趁夜間無人看守之際、持油壓剪破壞門鎖及香油錢箱鎖進而竊取金錢。

林嫌供說，避免身分曝光被抓，他還刻意戴口罩行竊，原以為神不知鬼不覺，不料還是難逃警方「法眼」。只好坦承不諱，訊後依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

分局長劉清俊呼籲民眾，若有發現可疑人、車，請多加留意，如有需要可以撥打110報案專線。並對是類案件警方絕對嚴正執法，依法究辦，並加強該區域巡邏、守望，防止案件再發生。

►Her今天推出「理膚寶水全面修護潤唇膏」原價350元，特價248元

►二手票券豐富你的生活