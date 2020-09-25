▲技術性資料補齊！聯亞生技「新冠疫苗」第一期臨床試驗可開打。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（25）日表示，於8月28日通過審查的聯亞生技COVID-19候選疫苗，已於9月21日補齊技術性資料，並經衛福部審查通過，即起可實際施打於受試者，惟疫苗是否有效，仍待臨床試驗結果進一步評估。

聯亞生技新冠疫苗臨床試驗將與中國醫藥大學附設醫院合作，第一階段預計收案60人。食藥署日前有條件核准聯亞生技執行COVID-19候選疫苗「UB-612(S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides)」第一期臨床試驗計畫，但強調要補齊部分技術性資料，才能實際施打於受試者身上。

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藥品組科長張連成說明，食藥署是在9月21日收到聯亞生技補齊的出廠前的疫苗實驗數據資料，醫藥品查驗中心立即啟動資料之審閱評估，於9月24日完成審查報告後通知食藥署，經衛生福利部審查通過，即起可實際施打於受試者身上。

自新冠肺炎爆發後，我國生技廠均投入疫苗研發，目前3國衛院與安特羅生技合作的DNA疫苗，則還在評估階段，最快年底才有望進人體試驗。家國產疫苗廠國光、聯亞、高端均通過第一期臨床試驗計畫，但只剩高端還有待資料補齊，才能實際開打。至於國衛院與安特羅生技合作的DNA疫苗，目前仍在評估階段，最快要等到年底才有望進臨床試驗。