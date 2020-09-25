又見菲律賓境外移入！移工來台工作「檢疫期滿前遭確診」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增一例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為一名菲律賓30多歲男性移工，9月10日入境台灣採檢陰性，檢疫期間9月21日、22日曾出現腹瀉情形，因自認吃壞肚子故未通報，24日集中檢疫期滿進行採檢確診，目前住院隔離中。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

個案入境後即與其他28名同班機旅客搭乘同班專車前往集中檢疫所進行檢疫，截至9月25日零時檢疫期滿，僅本個案及案499(機場採檢陽性)確診；另個案同班機機組員、專車司機及集中檢疫所人員因有適當防護措施，因此無須匡列接觸者。

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計510例確診，分別為418例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、480人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。