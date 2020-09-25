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夫想離婚「殺妻伴屍一晚」再去上班　冷騙親友「她等等會回電」

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記者黃翊婷／綜合報導

日本三重縣桑名市55歲的稻見勝利為了和妻子美紀離婚，竟然在家中將人勒斃，再把遺體運送到木曾川丟棄，24日被三重縣津地方檢察廳起訴。據了解，稻見犯案之後，曾把遺體留在家中，之後照常去上班，面對親友詢問妻子下落，也能鎮定回答「她等等回電」。

根據《東海テレビ》等日媒報導，稻見原本在岐阜市某公司任職，是一名普通的上班族，今年7月29日卻在家中絞殺妻子美紀（56歲），伴屍一晚，隔日才前往木曾川棄屍；他落網之後供稱，是因為想跟妻子離婚，才會痛下殺手。

▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲稻見相當於是在家中伴屍一晚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

外界猜測，稻見可能是在外有小三，因此起了殺妻的念頭，不過，警方並未透露其他相關消息。而津地檢也在24日依遺棄罪起訴他，案件將進入審理階段。

但在更找早之前的報導中提到，稻見犯案之後先是把妻子的遺體藏在家中，接著照常去上班，親友、同事、鄰居都沒有發現異狀，後來有朋友關心「聯絡不上美紀」，還回答「她等等會回電」，態度相當冷靜。

日本網友們看完新聞紛紛留言感嘆，「只看照片會覺得這對夫妻感情很好，沒想到……」、「能動手殺死長年陪伴自己的妻子，這個人真的很可怕啊」。

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