北韓繼續裝死！公務員海上遭槍斃焚屍...青瓦台等不到回應

▲南韓公務員疑欲投誠北韓，卻在海上遭到毀屍滅跡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓一名47歲的公務員疑似因欠下大筆債務，21日趁著執行海上任務時跳海試圖投誠北韓，然而在漂流數十個小時後，卻遭到北韓人民軍射殺，北韓方更當場在海面上潑灑汽油焚燒遺體。消息傳出後，南韓總統文在寅發表強烈譴責，並要求北韓嚴懲相關人員， 但北韓方卻對此保持沉默，至今仍不願回應。

根據《韓聯社》報導，南韓一名男性公務員21日趁著海上值勤時，穿著救生衣從北方界線南端10公里處的小延坪島海域跳海，一路漂流了40多小時才被在海上巡邏的人民軍發現。據悉，該名男子當場向人民軍表示想要投靠北韓，但卻遭到穿著防護衣的人民軍射殺而亡。據報導，人民軍確認上級指示後，不但當場將其射殺，甚至還潑灑汽油焚燒其遺體。

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事發至今，北韓官媒《朝中社》、《勞動新聞》、《朝鮮中央廣播電台》皆未提起此事，就連南韓國防部23日公布相關消息，並透過聯合國軍司令部向北韓傳送失蹤協尋電文時，北韓仍無任何回應。北韓僅在《勞動新聞》中強調，為了防止新冠肺炎疫情入侵國內，必須構築堅強的防疫壁壘，防疫領域是保衛人民與祖國的前哨。

不僅如此，《勞動新聞》還在另篇文章中報導，要加強對河流的防疫監視，並根據規定處理流入海域的物體，在河流前線部屬更多的哨所，以加強監視力量，不知是否與南韓公務員遭射殺一事有關。

據悉，死者身分為隸屬於全羅南道木浦市西海漁業指導管理團、47歲的海洋水產書記官（8級公務員），失蹤當日正搭乘漁業指導船執行任務。船上其他成員21日上午11時30分時便開始不見其蹤跡，於是在船上與鄰近海域展開搜尋，卻只在船上發現死者留下的鞋子。