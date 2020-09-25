　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

冷氣在滴水...他衝入房驚見「4屍躺床」一家四口全死光！獨留神秘遺書

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 連雲港一家四口同日死亡 。（圖／紅星新聞）

▲28歲的阿海和24歲的妻子 。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇連雲港一個四口家庭在同一日離開人世，53歲的老父親朱文喬近日透露，警方介入後只是稱，他兒子在網上賭博、因欠款數額巨大服毒自殺，還口頭上讀了遺書，但並沒有給遺書原件，他對此表示懷疑，而且自己沒有發現兒子有賭博的情況。

據《紅星新聞》24日報導，53歲的朱文喬，近兩個月來他一直在悲傷中度過，據他介紹，28歲的兒子阿海（化名）和24歲的妻子育有一雙兒女，女兒今年7歲、小兒子今年5歲。阿海以往在港口打工，家中蓋有3層高的樓房，家庭經濟情況在村裡還算不錯。

▲▼ 連雲港一家四口同日死亡 。（圖／紅星新聞）

▲阿海的2個小孩 。（圖／紅星新聞）

「事發前一切都很正常」，死者家屬透露，7月24日下午有人找阿海上船，打電話一直無人接聽，到他家大門口看到門沒有鎖但是也找不到人。直到下午5點左右，朱文喬在自家菜地發現異常，當時樓上的冷氣一直在滴水，但阿海平時不在家不會用冷氣。

朱文喬上樓檢查，發現二樓東房門窗緊閉，從走廊處看到窗簾已經全部拉上，無人回應也無法打開房門，「心裡發慌。」他想辦法進入房間，眼前一幕令他悲痛不已，床上的孫子、孫女身體已經僵硬，兒子、兒媳口吐白沫不省人事，並看到農藥的瓶子。

朱文喬便向窗外大聲呼喊，附近的村民聞訊趕到，他當時也報警並撥打120，但最終4人均離開人世。他事後受訪稱，警方到達後曾拿走兒子、兒媳的手機等物品調查，事發後向他宣讀了案件介紹」、遺書等，說是阿海因在網上賭博欠錢金額巨大，於是服毒自殺，「我就一直對這個有懷疑，我沒有發現小孩有賭博的現象。」

「宣讀小孩是被逼死亡，欠錢金額巨大，到底欠多少錢，沒有告訴我，小孩遺書只是簡單念」，朱文喬多次向警方索要遺書未果，其訴求是希望警方能出具死亡證明材料以申請保險理賠。

▲▼ 連雲港一家四口同日死亡 。（圖／紅星新聞）

▲遺書複印件 。（圖／紅星新聞）

在家屬的要求下，警方出具了一份遺書複印件。遺書的口吻應為阿海寫給妻子哥哥的，內容顯示，「這是我的東西都拿走，不用就扔了，床和櫃子不是我的，剩下都是的，洗手間也有。我和你小妹走了，別傷心，也別難過，我和你小妹欠你們的來生在（再）還，別讓爸媽難過。」

警方後來將手機等物品歸還給朱文喬，他將手機充上電後，經常有人打電話催債。目前，贛榆區公安分局政治處一名工作人員表示，警方已經成立調查組調查此事，此後會向社會發布通報。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／金正恩向南韓道歉了：做了不該做的事情
熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路
獨／小鬼低調入殮　眾親友不捨淚別最後一程
峮峮痛別小鬼抱友人大哭！ 黃爸看遠方落寞背影惹鼻酸
楊丞琳、許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」
快訊／小鬼遺體送抵二殯！預計下午火化「回到自己的星球」
峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！許瑋甯等眾星友全來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國航驚傳「乘客廁所自殺」　目擊者：脖子有繩索！半小時急降1萬公尺

冷氣在滴水...他衝入房驚見「4屍躺床」一家四口全死光！獨留神秘遺書

陸立法禁止餐飲浪費　河北開第一槍「最高罰4萬元！」

短裙制服妹竟然是男兒身！　變裝男闖高校女澡堂偷窺3小時

清華大學自評「世界一流大學」　陸教育部打槍：要有清醒認識

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

想要180公分高！22歲男斷骨做增高手術失敗　醫：終身殘疾

陸學者：台獨日益猖獗「大陸不排除開第一槍！」

中駐聯合國大使：美濫用聯合國平台傳播「政治病毒」！

陸「警局副局長」騙走小三64萬！　全部上繳給老婆：我工作賺的~

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

國航驚傳「乘客廁所自殺」　目擊者：脖子有繩索！半小時急降1萬公尺

冷氣在滴水...他衝入房驚見「4屍躺床」一家四口全死光！獨留神秘遺書

陸立法禁止餐飲浪費　河北開第一槍「最高罰4萬元！」

短裙制服妹竟然是男兒身！　變裝男闖高校女澡堂偷窺3小時

清華大學自評「世界一流大學」　陸教育部打槍：要有清醒認識

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

想要180公分高！22歲男斷骨做增高手術失敗　醫：終身殘疾

陸學者：台獨日益猖獗「大陸不排除開第一槍！」

中駐聯合國大使：美濫用聯合國平台傳播「政治病毒」！

陸「警局副局長」騙走小三64萬！　全部上繳給老婆：我工作賺的~

都穿平底鞋！25歲女「歪指痛爆」睡不著　醫曝5大成因：和遺傳有關

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

快訊／金正恩向南韓道歉！朝投誠公務員連開10槍　親曝：做了不該做的事

每26分鐘就1人死於心臟病！醫談「主動脈剝離」：9成都是高血壓引起

申請社區磁扣！總幹事「現在沒空」打槍　她白跑3趟：互踢是怎樣

淡江大學校友徐航健捐1.2億　校方允諾「有蓮獎學金」將助校招⽣

詹眉組合媲美「OK連線」　合砍60分本季18勝1敗

照片裡是誰？　IZ*ONE答案令全場震驚⋯網衝擊：時代差異？

LIVE／「確診+1」國內累計510例　指揮中心14:00最新說明

大陸熱門新聞

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

他縮胃3天後全身抽搐亡！手術過程全國直播

工頭遭挖土機「重錘8下」爆頭亡

男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里

裝卸進口海鮮　2工人無症狀感染

一家四口同日死光！獨留神秘遺書

躺床15天賺6.5萬！網喊不單純：根本自殘

隨手摸了它　8歲小弟倒地秒死

16歲班花在教室遭男同學姦殺！兇手爆是富二代

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

陸：中國政府高度保護人權

陸學者：統一戰爭下「陸不排除開第一槍」

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

國台辦九二問答　邱垂正回八字

更多熱門

相關新聞

花蓮抽驗月餅烤肉食材　491項皆符規定

花蓮抽驗月餅烤肉食材　491項皆符規定

中秋佳節將至，花蓮縣衛生局為確保民眾食品安全，抽驗縣內月餅餡料、月餅、烤肉食材、烤肉醬料共81件，檢驗包括月餅餡、月餅、烤肉醬料的防腐劑、甜味劑等食品添加物、肉類中動物用藥、蔬果的農藥殘留計491項次，檢驗結果皆符合規定。

結婚6年顧家尪迷打牌　她心碎：輸錢還怪我

結婚6年顧家尪迷打牌　她心碎：輸錢還怪我

刷爆仇恨值！老翁威脅殺人被警釋放　成功砍死2人

刷爆仇恨值！老翁威脅殺人被警釋放　成功砍死2人

韓團2成員「海外賭博135萬」遭警傳喚

韓團2成員「海外賭博135萬」遭警傳喚

北市公布8月蔬果抽驗農藥殘留結果

北市公布8月蔬果抽驗農藥殘留結果

關鍵字：

連雲港賭博賭債服毒農藥

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

海芬夢到黃鴻升：謝謝你想盡辦法來！

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面