冷氣在滴水...他衝入房驚見「4屍躺床」一家四口全死光！獨留神秘遺書

▲28歲的阿海和24歲的妻子 。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇連雲港一個四口家庭在同一日離開人世，53歲的老父親朱文喬近日透露，警方介入後只是稱，他兒子在網上賭博、因欠款數額巨大服毒自殺，還口頭上讀了遺書，但並沒有給遺書原件，他對此表示懷疑，而且自己沒有發現兒子有賭博的情況。

據《紅星新聞》24日報導，53歲的朱文喬，近兩個月來他一直在悲傷中度過，據他介紹，28歲的兒子阿海（化名）和24歲的妻子育有一雙兒女，女兒今年7歲、小兒子今年5歲。阿海以往在港口打工，家中蓋有3層高的樓房，家庭經濟情況在村裡還算不錯。

▲阿海的2個小孩 。（圖／紅星新聞）

「事發前一切都很正常」，死者家屬透露，7月24日下午有人找阿海上船，打電話一直無人接聽，到他家大門口看到門沒有鎖但是也找不到人。直到下午5點左右，朱文喬在自家菜地發現異常，當時樓上的冷氣一直在滴水，但阿海平時不在家不會用冷氣。

朱文喬上樓檢查，發現二樓東房門窗緊閉，從走廊處看到窗簾已經全部拉上，無人回應也無法打開房門，「心裡發慌。」他想辦法進入房間，眼前一幕令他悲痛不已，床上的孫子、孫女身體已經僵硬，兒子、兒媳口吐白沫不省人事，並看到農藥的瓶子。

朱文喬便向窗外大聲呼喊，附近的村民聞訊趕到，他當時也報警並撥打120，但最終4人均離開人世。他事後受訪稱，警方到達後曾拿走兒子、兒媳的手機等物品調查，事發後向他宣讀了案件介紹」、遺書等，說是阿海因在網上賭博欠錢金額巨大，於是服毒自殺，「我就一直對這個有懷疑，我沒有發現小孩有賭博的現象。」

「宣讀小孩是被逼死亡，欠錢金額巨大，到底欠多少錢，沒有告訴我，小孩遺書只是簡單念」，朱文喬多次向警方索要遺書未果，其訴求是希望警方能出具死亡證明材料以申請保險理賠。

▲遺書複印件 。（圖／紅星新聞）

在家屬的要求下，警方出具了一份遺書複印件。遺書的口吻應為阿海寫給妻子哥哥的，內容顯示，「這是我的東西都拿走，不用就扔了，床和櫃子不是我的，剩下都是的，洗手間也有。我和你小妹走了，別傷心，也別難過，我和你小妹欠你們的來生在（再）還，別讓爸媽難過。」

警方後來將手機等物品歸還給朱文喬，他將手機充上電後，經常有人打電話催債。目前，贛榆區公安分局政治處一名工作人員表示，警方已經成立調查組調查此事，此後會向社會發布通報。

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