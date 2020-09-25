文蛤接手蒜頭飆漲！中秋每台斤恐升200元　餐廳業者狂搶貨

▲文蛤是中秋烤肉時的必備食材。（圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

國內蒜頭從7月開始一路漲價，現在「烤肉夯物」文蛤也面臨飆漲風波，雲林縣台西鄉為佔全台文蛤6成產地，養殖面積達上千公頃，這幾年疑因氣候等因素文蛤育成率欠佳，目前市場每台斤約150元，越接近中秋價格則會越上漲，預估可能飆到每台斤200元。

根據《中國時報》報導，今年台西鄉養殖場情況比往年更嚴重，出現大量暴斃，育成率僅約3成，還有業者收不到1成。李姓文蛤養殖業者表示，目前文蛤產地價每台斤已接近100元，賣到市場後價格為150元左右，現又加上餐飲業者也為了中秋人潮在搶貨，預估市場價格將飆到200元。

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文蛤養殖業者指出，市面上的文蛤大多是1台斤50至60粒的中蛤，若要省錢可以買70粒1台斤的小蛤，建議用鋁箔紙把小蛤與蔬菜包起來一起烤，能避免直接烤小蛤肉縮得太小、口感不佳的情形。

▲下周就是中秋佳節。（圖／記者嚴云岑攝）



民眾也說，烤肉時除了肉類，最受歡迎的就是文蛤與牡蠣，只要放在烤肉架上不用5分鐘就能享用，方便又美味，但近日文蛤價格飆太高，只能少買一點。

專家學者認為，可能是因為文蛤疾病抵抗力逐年下降、魚塭水質與池底環境惡化，而且今年入夏以來飽受豪雨與連續高溫影響，才會導致病菌大量孳生。

國內蒜頭從7月開始一路漲，產地每公斤均價一度飆達333.4元高價，直到法務部雲林縣調查站11日、14日針對異常囤積蒜頭盤商等4人行政稽查後，國內蒜頭市場價格才明顯下降，雲林縣產地莿桐鄉蒜頭批發價格14日就跌至每公斤140元。

農委會昨（24）日也在行政院穩定物價小組會議表示，現已透過協助蒜頭業者提高進口蒜頭品質以符合檢疫規定等措施，預期進口蒜頭可補足國內蒜頭供應缺口，國內蒜頭價格能逐漸恢復穩定。