G奶被抓求償網酸「一粒40萬」　網紅喊冤！男友鼓勵才告

▲男友偉哥鼓勵提告，才讓她逐漸走出性騷陰霾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「FBI帥哥」鄧佳華性騷擾網紅「象女」星諠，被一狀告上法院，最終鄧因涉《性騷擾防治法》，被台北地院判處拘役20天，得易科罰金2萬元，並且附帶民事求償80萬元。結果星諠遭網友指控開天價求償、想紅又欺負患有輕度智障的鄧佳華，讓她決定上節目為自己喊冤。

於去年6月間，「FBI帥哥」鄧佳華與星諠合作拍片，結果卻爆出襲胸、環抱、甚至用下體頂女方的性騷疑雲，星諠怒告對方性騷擾，附帶民事求償80萬元，台北地院一審判處鄧佳華拘役20天。

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擁有傲人身材的網紅「象女」星諠提告鄧佳華求償80萬元後，被網友戲稱「摸一粒40萬」等言語攻擊，讓星諠決定與YouTube頻道「勾起你心中的惡」合作拍片，講述自己的心路歷程，也還原事發過程，並說出會求償80萬元的背後原因。

星諠在節目中提到，當時是因為看鄧佳華沒人幫他過生日可憐，才會帶著網紅男友「瑋哥」一同前往，結果沒想到一到現場，鄧佳華拿出大大的「網美燈」照她，說要以「打躲避球」的時事，跟她拍一部片，結果就用下體頂她，使她「斷片」不知道如何反應，之後在男友偉哥鼓勵提告下，才讓她逐漸走出陰霾。

星諠向本刊透露，泣訴是因為想起當時的委屈，因為外界都認為她獅子大開口，但事實上，80萬元只是個象徵性的求償金額，她的目的只是要告訴大家「不該孤息養奸」，拿到錢以後她也會捐款行善，希望大家在受到性騷擾時不要忍著不說。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



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