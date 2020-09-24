外勞工作後突跌倒手腳癱軟　醫曝原因：急症缺血性腦中風

▲童綜合醫院神經放射科主任洪豪駿為病患進行急性缺血性腦中風動脈取栓術。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名56歲泰籍男子在搬運鋁門窗後突然跌倒、口齒不清，且左側手腳完全無力動彈，送醫急救確診為急性缺血性腦中風，童綜合醫院緊急給予病患靜脈注射血栓溶解劑治療，並進行顱內動脈取栓術，術後2小時，病患手腳力量幾乎完全恢復，住院5天後出院休養後回歸正常工作，免於中風失能之苦。

童綜合醫院神經內科主任楊自強表示，針對急性缺血性中風病人治療，得把握「黃金急救3小時」內，給予血栓溶解劑靜脈注射治療，並可進行顱內動脈取栓術；若發生時間已超過3小時、前循環8小時及後循環24小時內，經醫師評估病人情形後，亦可藉由顱內動脈取栓術進行治療，不僅提升腦中風病人的存活機率，還能有較好的預後效果，減少因中風導致殘障的機率。

神經放射科主任洪豪駿指出，病人進行急性缺血性腦中風動脈取栓術，全身麻醉後，藉微創腦導管技術，將導管、微導管從病人鼠蹊部的動脈進入，順血流至腦部阻塞處，再經由各種合適的取栓裝置來移除血栓，恢復血流。

楊自強呼籲，腦中風的治療是一場與時間的競賽，若是自己或周遭親友出現微笑僵硬、手臂無力甚至會單邊下垂、出現口齒不清或無法表達等現象，則應記下發作時間，並迅速送往醫院治療，以免錯失治療的機會。