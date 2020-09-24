【廣編】和好友一起敬失敗！茶裏王與餐酒館跨界合作5款零酒精微醺特調搶先曝光

圖、文／茶裏王提供

超商茶竟變身網美洗版飲品？！ 知名茶飲品牌茶裏王10/1～10/11將在華山文創園區舉辦「茶裏王回甘吧」快閃活動，打造5款夢幻質感零酒精微醺特調，打卡就有機會能免費喝！有別於過去舉杯慶祝成功的刻板印象，邀請堅持做喜歡的事、不畏困難的你來「敬一杯」。以茶裏王5款產品為基底，零酒精微醺特調經過精心搭配，讓經典回甘茶飲迸出驚奇，限時限量只有在「茶裏王回甘吧」喝得到！

「失敗，我敬你！」

茶裏王首推零酒精微醺特調 敬所有在夢想路上努力的你

常被鼓勵要一步步通往成功，讓你在逐夢路上感到疲倦了嗎？茶裏王力挺所有經歷人生選擇及奮鬥階段的年輕世代，為曾經的失敗「敬一杯」，以嶄新的視角看待面對挫折卻不屈不撓的自己。此次更攜手知名餐酒館推出5款質感爆棚的零酒精微醺特調，預計將掀起網美們的打卡熱潮。

喝一杯再出發！ 5款茶裏王質感無雷零酒精微醺特調menu搶先看

微醺特調一、茶裏王白毫烏龍茶佐荔枝果泥與零酒精風味飲品的徬徨森林(圖片僅供參考，以現場實物為主)

微醺特調二、茶裏王台式綠茶結合零酒精風味飲品與葡萄柚的落日狂想曲(圖片僅供參考，以現場實物為主)





微醺特調三、茶裏王日式綠茶x玫瑰與洛神花的像極了愛情(圖片僅供參考，以現場實物為主)

微醺特調四、以蘋果、奇異果與檸檬元素混搭茶裏王英式紅茶的待續(圖片僅供參考，以現場實物為主)

微醺特調五、當鳳梨、柚子與檸檬碰上茶裏王青心烏龍茶的當青澀遇見成熟(圖片僅供參考，以現場實物為主)

茶裏王回甘吧10/1起限時限量快閃華山 快和好友來一場最相挺的敬失敗派對！

茶裏王敬失敗回甘吧將於10/1起快閃華山，只要現場拍照打卡，就可以兌換一杯零酒精微醺特調！除了網美系飲品免費喝，現場還有多個打卡點讓妳拍個夠，活動限時11天，快跟著三五好友，一起在做喜歡的事回心中的甘的路上，甘一杯！

【 活動資訊 】

茶裏王敬失敗回甘吧

活動時間：10/1(四)～10/11(日)每日11:00-20:00 (數量有限，送完為止)。

活動地點：華山1914文化創意產業園區 樹前草地 （台北市中正區八德路一段1號）