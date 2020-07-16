挑戰極致回甘　二大國際獎項加持　茶裏王回甘3.0全新升級上市！



▲茶裏王今年再度獲得國際肯定，已是連續三年榮獲有「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎星級殊榮。

圖、文／茶裏王提供

綠茶控照過來！茶裏王熱銷款日式無糖綠茶正式推出「單細胞生茶萃取技術」3.0升級版，與1.0技術相比回甘最高提升12%，就是要給你極致回甘的口感！此外，繼2018、2019連續摘下國際大獎後，茶裏王今年再度獲得國際肯定，已是連續三年榮獲有「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎星級殊榮。台式綠茶在今年更晉升為Crystal Taste Award榮譽水晶獎章，顯現茶裏王回甘實力不容小覷，身為茶飲迷的你絕對不能錯過這瓶持續受到國際矚目的台灣好茶！



▲3.0的回甘技術升級則著重於傳統製茶工法中運用自然酵素，讓新鮮茶葉在進行揉捻與發酵時，釋放更多的甘甜物質。

單細胞生茶萃取技術三度升級 三大回甘關鍵把關展現對口感的極致追求

保留2019年的2.0黑網覆蓋栽植技術與全新自然酵素運用的兩大回甘升級重點，3.0的回甘技術升級則著重於傳統製茶工法中運用自然酵素，讓新鮮茶葉在進行揉捻與發酵時，釋放更多的甘甜物質。茶裏王表示，運用回甘3.0技術的產品專業品評員進行口感測試，在茶感、甘味上，與上一代相比均有提升，整體甘味物質(如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸)也都有明顯提升，與1.0技術相比回甘最高提升12%！



2019年自茶裏王推出單細胞生茶萃取技術2.0升級後反映熱烈，今年度的回甘技術升級擁有三道回甘關卡的把關，在回甘增量的狀態下，也平衡了茶湯中兒茶素成分中微微的苦澀感，讓消費者在品茶時更能感受到茶湯入喉後的回甘尾韻。





▲在技術3.0升級回甘增量的狀態下，平衡了茶湯中微微的苦澀感，讓消費者在品茶時更能感受到茶湯入喉後的回甘尾韻。

台灣茶屢獲國際肯定 強摘三屆國際風味絕佳獎章與首獲世界品牌獎

國際風味絕佳獎為全球食品界中，具有指標性的風味認證機構，200多位評審包含歐洲知名的廚師和侍酒師協會，同時也有米其林餐廳、法國總統、英國皇室御用主廚等，評審陣容堅強，每年都吸引全球許多品牌爭相角逐。

今年度茶裏王純茶全系列共５款再次勇奪擁有「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎章的肯定，更是台灣即飲包裝純茶市場中唯一連續三年獲得此殊榮的品牌！此外，茶裏王純茶系列中的台式綠茶，自2018年開始已連續三年強摘三星獎章，今年更晉升為「水晶獎（The Crystal Taste Award）」的高度榮譽，該獎項為須連續三年摘下三星獎章，才能獲得最高殊榮「水晶獎」。



▲茶裏王台式綠茶已連續三年榮獲比利時風味絕佳獎三星肯定，今年更晉升為「水晶獎（The Crystal Taste Award）」高度榮譽。

此外，2019年底，茶裏王也獲表彰全球各地品牌成就的「世界品牌獎」肯定。該年度只有41個國家的318個品牌脫穎而出，僅不到10%的品牌能從提名中獲得殊榮[註]。茶裏王以優異品牌力不斷提升實力驚艷國際，預料將會持續引領台灣即飲包裝茶飲市場的口感風潮。





▲2019年底，茶裏王也獲表彰全球各地品牌成就的「世界品牌獎」肯定。

茶裏王全系列摘星產品 各大通路買得到！

日式無糖綠茶回甘3.0升級版本全新上市！

能在國際獎項中屢獲佳績，顯見茶裏王驚人的回甘口感實力，今年度回甘3.0的技術升級，預料將掀起一波回甘風潮。

炎炎夏日即將來臨，你心動了嗎？茶裏王連續三年受國際矚目的全系列純茶產品，與單細胞生茶萃取技術3.0升級版日式無糖綠茶，即日起於全通路與愛喝茶的消費者見面，喜歡現泡茶口感的你趕快衝一發，一起和茶裏王回甘一夏吧！



▲茶裏王全系列摘星產品各大通路買得到；日式無糖綠茶回甘3.0升級版本全新上市，快到超商來一瓶回甘好茶吧！

資料來源：

註：https://awards.brandingforum.org/winners-2019-2020/