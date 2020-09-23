民眾黨團助攻2席召委　王浩宇：158萬民眾等於投國民黨一票

▲高虹安、賴香伶。（合成圖／記者林敬旻 屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院23日進舉行第10屆第2會期委員會召委選舉，民眾黨團有些投票選擇支持國民黨人選，最後國民黨團7席，民進黨團9席。對此，民進黨桃園市議員王浩宇批評，158萬民眾等於政黨票投給國民黨。

王浩宇23日在臉書表示，柯文哲說世界上最討厭蟑螂跟國民黨，但在召委選舉，柯文哲所屬的民眾黨，卻用盡手段協助國民黨，幫助其最討厭的國民黨取得7席召委，政黨票投給民眾黨的158萬民眾，更等於間接投國民黨一票。

王浩宇指出，從成立到現在，民眾黨從一開始的淺綠、中間光譜，到現在中間偏藍、甚至淺藍，支持者結構不斷改變，柯文哲投機、搖擺的性格，更逐漸被民眾看清，問題是，認同藍綠一樣爛、討厭藍綠的年輕人，最後底線就是支持國民黨。

王浩宇認為，民眾黨這樣的做法，不但對不起投給自己的年輕人，更讓年輕人投給第三勢力的一票變成投給國民黨的一票，這樣的做法無疑是自掘墳墓。

▲衛環召委選舉，時代力量立委王婉諭投給民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院設有8個常設委員會，分別是內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各委員會有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生，由於召委握有法案排審、安排官員質詢等權力，因此，召委選舉成為各黨團在每個會期的角逐重點。

今天各委員會缺席6人，民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、國民黨立委廖國棟3人涉賄被裁定續押，無保請回的趙正宇仍缺席，而無黨籍立委高金素梅肺部開刀請病假、立委傅崐萁在監服刑，因此，民進黨團和國民黨團積極尋求小黨合作。

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團在教育及文化、司法及法制2個委員會投給國民黨團，而時代力量黨團則在財政委員會、交通委員會、社會福利及衛生環境委員會與民進黨團合作。

教育及文化委員會方面，第10屆第1會期召委是無黨籍的高金素梅、民進黨籍的黃國書，然而高金素梅請病假，選情出現變化，最後，靠民眾黨立委高虹安關鍵一票，讓國民黨立委萬美玲成功拿下1席，另一席由民進黨立委吳思瑤擔任。

▲洪申翰將名額禮讓給同黨立委陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

司法及法制委員會部分，民眾黨團總召賴香伶表示，「我投給李貴敏」，李貴敏有律師專業，過去在處理參審、陪審制法案時，以法律人的角度、不分黨派細究每個議題，專業上足堪重任，因此，才投給李貴敏。

民眾黨團表示，基於制衡優先原則，尋求朝野互惠安排民眾黨團優先法案審查之共識，例如修憲、廉能陽光法案、居住正義等相關法案，作為本次召委投票意向之依據。

立法院第十屆第二會期各委員會召委名單：

內政：沈發惠（民進黨）、鄭天財（國民黨）

經濟：賴瑞隆（民進黨）、楊瓊瓔（國民黨）

財政：吳秉叡（民進黨）、林德福（國民黨）

教育：吳思瑤（民進黨）、萬美玲（國民黨）

外交：王定宇（民進黨）、呂玉玲（國民黨）

司法：蔡易餘（民進黨）、李貴敏（國民黨）

交通：陳歐珀（民進黨）、劉櫂豪（民進黨）

衛環：陳 瑩（民進黨）、蔣萬安（國民黨）