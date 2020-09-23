直播主花3.8萬「買處女」…現場性侵放送31分稱「在驗貨」

▲男子直播性侵過程，警方介入調查。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

居然有這麼變態的直播主！根據大陸《澎派新聞》報導，雲南文山市婦女聯合會辦公室日前接獲投訴，表示網路上風傳一段性侵影片，影片中，一名自稱是直播主的男子，表示自己花了9千人民幣，大約新台幣3.8萬元買下一名國中生，並記錄下性侵過程，還不停興奮高喊是在「驗貨」，內容令人髮指。

▲男子直播性侵高喊在「驗貨」。

報導指出，這段長達31分鐘的影片，被放在一款名叫「蜜桃APP」的手機軟體。這名自稱是直播主的男子，表示自己花了9千人民幣，從雲南文山地區買了1名還是處子之身的少女，強迫她寬衣解帶後就開始性侵，曝光的影片中除了這名少女，還有另外兩名女生，也被男子要求裸體在一旁聽從指揮按住少女手腳，讓他性侵得逞。

▲文山州公安局發布通報。

網友看到這不堪入目的影片後立刻報警處已，雲南警方目前已介入調查，發現在這款APP裡，除了這段性侵影片外，還有許多不雅畫面，已交由掃黃單位調查；這名令人髮指的直播主目前尚未落網，而少女的身分依舊是個謎，當地警方也呼籲，若有線索盡量提供，希望能早日將嫌犯繩之以法。

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