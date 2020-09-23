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苗栗懶惰男「嫌走路累」偷單車　勤勞警因這原因秒識破

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▲苗栗市1名男子，日前因「走路太累」，隨手偷了1台單車，警方調閱監視器後鎖定目標，在大馬路上逮捕正在騎著車的嫌犯。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗市1名男子，日前因「走路太累」，隨手偷了1台單車，警方調閱監視器後鎖定目標，在大馬路上逮捕正在騎著贓車的嫌犯。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名40多歲男子，日前晚間9時許，走路經過苗栗市區1處街道時，竟嫌走路太累，見路口超商旁停放1部自行車，臨時起意動手行竊該自行車，車主發現後立刻報警，警方調閱監視器後循線查出為轄區某慣竊涉嫌重大，並於守望勤務時發現該嫌正在乘騎該部遭竊自行車，並當場將其逮捕，將依竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

據警方調查，車主當天晚間9時40分許，騎自行車至苗栗市1間超商旁停放，購物短短不到10分鐘時間，出來時發現單車消失不見，在附近地點也遍尋不著，只好報警請求協尋；員警陳義文、許玉臻接獲報案後立即趕往現場，並調閱超商周邊及街道附近監錄系統影像，一眼即認出為轄內某慣竊所為，之前已涉及多起竊盜案遭警方查獲。

▲苗栗市1名男子，日前因「走路太累」，隨手偷了1台單車，警方調閱監視器後鎖定目標，在大馬路上逮捕正在騎著車的嫌犯。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

隨後，苗栗警方在執行守望勤務時，在街道上發現嫌犯正乘騎贓車在路上閒晃，立即上前逮捕。犯嫌也坦承犯行並供稱，當天在路上閒晃步行半小時左右，因覺得走路太累，發現超商旁停放1部自行車未上鎖，所以才臨時起意行竊作為代步工具。經警方偵訊後，將依竊盜罪嫌該嫌移法辦。

苗栗分局長賴銘助表示，同仁鍥而不捨過濾周邊多處監視器後鎖定竊嫌，並在短時間內找回被害人失竊物品，特表嘉許。同時也呼籲民眾，車輛停放後可以加裝大鎖，多一道關卡，就能降低成為歹徒下手目標。民眾若發現不法，請立即打110報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，共創安和樂利生活環境。

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