丟下錯愕女友！賓士男見警攔查「轉身狂奔200m」　90秒後腿軟遭逮

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市西屯區14日深夜11時許傳出警匪追逐案，警方指出，當時市政派出所員警正在執行夜間巡邏勤務，見到一輛賓士小客車違規紅燈迴轉，立即上前攔查，不料駕駛蔡男（23歲）先是下車假意配合，趁警不注意時立即拔腿逃跑，留下女友獨自一人錯愕坐在車內。警方見到蔡男落跑後，當即追上，而蔡男則一路往朝富路林酒店方向逃逸躲藏，但僅跑了約短短200公尺就體力不支腿軟，當場遭警方壓制逮捕。

▲遭到通緝的蔡男深夜開著白賓士載女友外出，不料卻因違規遭到警方攔查。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，市政派出所員警14日晚間11時正在執行例行巡邏勤務，發現一輛白色賓士於市政北二路、河南路口處違規紅燈迴轉，立即上前將其攔下；當時蔡姓駕駛還下車假意配合，但就在警方要求其出示證件時，蔡男卻突然撇下賓士車與車內的女友，當場轉身就跑。

▲蔡男起初還下車假意配合，但就在警方要求出示證件時，卻突然轉身逃跑。（圖／記者李忠憲翻攝）

蔡男自河南路一路狂奔跑往朝富路林酒店處，還一度尋找掩蔽躲藏，但見到周無無遮蔽物後，轉跑往一旁停車場，但蔡男才跑了短短200公尺，體力就已經透支，當場腿軟跑不動；而警方全副武裝，身穿防彈背心、腰間佩帶配槍、辣椒水、配彈、警棍等裝備，全身負重11公斤，但仍後來居上追上蔡男，立即將其壓制逮捕。

警方事後調查，蔡姓男子目前為台南地檢所發布之「槍砲彈刀條例」、及高雄地檢所發布之「毀棄損壞」通緝案，前科累累；蔡男也坦承，自知通緝犯身分，因此見到警方攔查後才會心虛逃跑，無奈體能卻差了警方一大截，最終仍遭逮獲，移送偵辦。

▼蔡男跑了約200公尺、90秒後體力就已經透支，於朝富路一處停車場遭警方壓制逮捕。（圖／記者李忠憲翻攝）