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內湖黑心養護所髒亂如回收場！里長多次檢舉仍營業...一把火奪2命

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▲▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

22日下午台北市內湖區康寧路一段發生一起嚴重火警，該處無照養護所發生火警，造成3名年邁長者逃生不及遭惡火吞噬，警消派遣大批人力到場救災，莊姓、劉姓老人送往內湖三總醫院急救宣告不治，陳姓老人送往忠孝醫院後恢復呼吸心跳仍命危，傍晚轉送內湖三總觀察。

▲▼內湖養護中心火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市內湖康寧路一段養護所大火釀2死，火勢撲滅後警消人員在場勘查。（圖／記者黃彥傑攝）

根據內湖警方調查，該無照養護所負責人丁姓女子（58歲）承租該址舊公寓一樓、地下室經營老人養護約一年多，一樓設有4個床位、地下室設有1床，3名傷亡老人家被救出時都躺在一樓病床上。

其中莊姓（70歲）劉姓（49歲）被送到三總醫院時就無生命跡象，兩人身上都有3度燒燙傷，且燒傷面積高達100%，另名送往忠孝醫院的陳姓老人（69歲）全身則有80%的2、3度混和燒燙傷雖經救回仍命危在加護病房觀察中。

最誇張的是，根據內湖警方調查，現場民眾及公所人員都表示：出事的養護所並未領有合法執照，且當地里長曾多次撥打1999市民專線向市府檢舉，並曾派衛生局人員前往稽查，但丁女不是閉門不見，甚至有關門放狗，讓稽查人員覺得該養護所相當危險。

更誇張的是，火警發生後消防局火調人員與警方進入火場，發現一樓陳設相當髒亂，空間宛如資源回收場擺滿雜物，除了上述傷亡者外，火災現場還發現一具燒焦的狗屍體；詳細起火原因有待北市消防局火調科人員深入調查。

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