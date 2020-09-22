　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭船去離島玩！中秋航運可載20萬人　上船必「帶身分證＋戴口罩」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲航港局表示，連假期間航運提供二十餘萬人次的疏運能量。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋、國慶連假將至，交通部航港局今（22）日起進行為期3天的「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，針對61艘固定航線載客船舶檢查，相關缺失將於26日完成複查。另外中秋、國慶疏運分別可提供22.7萬、20.3萬人次的運能。

航港局指出，擬訂中秋疏運期程為9月30日至10月5日、國慶疏運期程為10月8日至10月12日，共計11天，預計提供台灣本島與離島間10條海運航線，中秋疏運預定開航997航次，預估可提供22萬7,044人次之運能；國慶疏運預定開航923航次，預估可提供20萬3,310人次之運能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局表示，本次特別將「污水處理設備、火警警報系統及各艙口、機艙天窗、水密門、裝貨舷門之關閉與鎖緊裝置」、「場站之消防、災害防救」等項目列為督檢重點，另民眾亦可善用「載客船舶重要資訊 QR code查詢系統」立即透過手機反應，共同監督，打造更安全、友善的海運服務與環境。

▲載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢開始。（圖／航港局提供）

▲載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢開始。（圖／航港局提供）

▲載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢開始。（圖／航港局提供）

為維持海運交通運行，遇旅客人潮眾多時，航港局將適時協調業者加開航班，另臺中-金門航線及蘇澳-花蓮航線如有緊急輸運需求則適時配合民用航空局及公路總局啟動海運備援。

倘於疏運期間遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，航港局各航務中心除要求業者於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，方便民眾掌握訊息。

另航港局提醒，中央疫情指揮中心防疫措施雖鬆綁，民眾搭船仍需攜帶身分證件以及配合身分查驗，場站及客船入口處仍維持量測體溫及戴口罩等管制措施，進入後若可維持社交距離或有適當阻隔設施情況下，得不戴口罩，倘旅客有體溫過高情形應避免搭乘大眾運輸，有呼吸道症狀請全程配戴口罩並注意咳嗽禮節。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
吳宗憲寫給小鬼的歌首公開！摟KID忍淚唱「必須有你」網哭爆
快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！
秋分後周四鋒面報到轉濕涼　降雨熱區出爐
消失演藝圈6年　爆乳女星從通告藝人變「身價上億CEO」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《料理之王》線上暖身　9/30《全民煮好菜》等你來挑戰

周六補上班！高公局估周日仍會有車流　國5維持實施北向高乘載

秋分後周四鋒面報到又濕又涼　「2地區有雨」中南部日夜溫差10°C

龜山島又見「龜首崩塌」！　塵砂揚起賞鯨遊客驚呼連連

行政執行署台南分署　秋節關懷社區長輩

香蕉、鳳梨變果乾　興大農產加值打樣中心啟用！助學生實習、小農創業

桃機新任總經理但昭璧今就任　拚第三航廈、第三跑道如期如質完成

男友聊Line「貼圖敷衍」！她心碎提分卻又想挽回　網勸退：太卑微

國家防災日演練　慈濟展示慈悲科技救援軟實力

同事都在聊天！傳產妹「入行後看破生態」　過來人：5小時都在耍廢

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

《料理之王》線上暖身　9/30《全民煮好菜》等你來挑戰

周六補上班！高公局估周日仍會有車流　國5維持實施北向高乘載

秋分後周四鋒面報到又濕又涼　「2地區有雨」中南部日夜溫差10°C

龜山島又見「龜首崩塌」！　塵砂揚起賞鯨遊客驚呼連連

行政執行署台南分署　秋節關懷社區長輩

香蕉、鳳梨變果乾　興大農產加值打樣中心啟用！助學生實習、小農創業

桃機新任總經理但昭璧今就任　拚第三航廈、第三跑道如期如質完成

男友聊Line「貼圖敷衍」！她心碎提分卻又想挽回　網勸退：太卑微

國家防災日演練　慈濟展示慈悲科技救援軟實力

同事都在聊天！傳產妹「入行後看破生態」　過來人：5小時都在耍廢

林志玲驚傳住院！　林爸曝不知情：連她住哪間醫院都不知道

印媒聲稱：印軍過去20天佔領邊境「6座山頭」　解放軍3度佔領失敗

雙北危老案量大噴發　新北最小基地只有14.8坪

台股大跌149點摜破月線失守12700點關卡　金管會分析3原因造成

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！　摟著KID忍淚唱「必須有你」…網哭爆

中共軍機頻頻越過海峽中線　鄭文燦：這就是霸凌台灣的表現

金鐘紅毯備行頭　王令麟親赴眼鏡行「3D掃瞄」挑墨鏡

在家開趴！屁孩汪興奮跑跳「拆了客廳」　網驚：以為是廢墟

iPhone 12 最新正式發表日期曝光！　傳於 10 月這兩天登場

《料理之王》線上暖身　9/30《全民煮好菜》等你來挑戰

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

副連長狂叩「收到請回覆」　他退伍10年剉咧等

開BMW自助加油！旁邊騎士「1句話」酸爆

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

神出8年前找的IKEA正妹！鄉民獻所有P幣跪了

秋分了！下波冷空氣更強　「白海豚」最大威脅曝光

不笑「就被說臉臭」星座Top5！遭誤認難相處…網委屈：我人很好啊

小鬼葬禮30萬藏貼心巧合！過來人曝「喪葬業行情」

高雄婦「居家檢疫5天」突死亡　新冠肺炎採檢結果出爐！

12號颱風「白海豚」突襲生成？　下波變天時間出爐

獨／30公分好棒棒？泌尿女醫曝台灣男人長度

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

手機誤丟洗衣機！桌上竟放整疊鈔票暖哭她

挺韓發大財成真！韓粉YouTuber抖內曝

懷孕產檢！醫請丈夫先出去　她：我才知先生尺寸異常

更多熱門

相關新聞

離島貨運加入新血　富岡漁港碼頭出租案標出

離島貨運加入新血　富岡漁港碼頭出租案標出

為加強台東縣離島貨船疏運品質，台東縣政府公開辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地(A1-a1)出租案」，歷經3個月辦理採購公告及實質審查程序，25日宣布由瀚明企業有限公司得標。台東縣府農業處表示，廠商需於簽約日起30日內備妥自有船舶及辦理相關航運程序後履約，預計10月應可投入營運。

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

搭船旅客回流！端午疏運超滿

搭船旅客回流！端午疏運超滿

輸出「戰略性高科技貨品」到伊朗　技宸公司遭搜索

輸出「戰略性高科技貨品」到伊朗　技宸公司遭搜索

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

關鍵字：

航運船運

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面