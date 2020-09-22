搭船去離島玩！中秋航運可載20萬人　上船必「帶身分證＋戴口罩」

▲航港局表示，連假期間航運提供二十餘萬人次的疏運能量。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋、國慶連假將至，交通部航港局今（22）日起進行為期3天的「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，針對61艘固定航線載客船舶檢查，相關缺失將於26日完成複查。另外中秋、國慶疏運分別可提供22.7萬、20.3萬人次的運能。

航港局指出，擬訂中秋疏運期程為9月30日至10月5日、國慶疏運期程為10月8日至10月12日，共計11天，預計提供台灣本島與離島間10條海運航線，中秋疏運預定開航997航次，預估可提供22萬7,044人次之運能；國慶疏運預定開航923航次，預估可提供20萬3,310人次之運能。

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航港局表示，本次特別將「污水處理設備、火警警報系統及各艙口、機艙天窗、水密門、裝貨舷門之關閉與鎖緊裝置」、「場站之消防、災害防救」等項目列為督檢重點，另民眾亦可善用「載客船舶重要資訊 QR code查詢系統」立即透過手機反應，共同監督，打造更安全、友善的海運服務與環境。

▲載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢開始。（圖／航港局提供）

為維持海運交通運行，遇旅客人潮眾多時，航港局將適時協調業者加開航班，另臺中-金門航線及蘇澳-花蓮航線如有緊急輸運需求則適時配合民用航空局及公路總局啟動海運備援。

倘於疏運期間遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，航港局各航務中心除要求業者於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，方便民眾掌握訊息。

另航港局提醒，中央疫情指揮中心防疫措施雖鬆綁，民眾搭船仍需攜帶身分證件以及配合身分查驗，場站及客船入口處仍維持量測體溫及戴口罩等管制措施，進入後若可維持社交距離或有適當阻隔設施情況下，得不戴口罩，倘旅客有體溫過高情形應避免搭乘大眾運輸，有呼吸道症狀請全程配戴口罩並注意咳嗽禮節。