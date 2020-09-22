火場尋獲2焦屍！外公留3孫顧家驚傳大火　老大2樓跳下骨折

▲這場大火一次帶走了小兄妹的2條性命，連唯一倖存的大哥都因逃生時從2樓跳下造成腰部骨折。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本宮崎縣西都市一間木造民宅21日晚間7時半左右傳出大火，連同一旁的2間倉庫也遭受波及，火勢撲滅後，警方在火場內發現2名孩童遺體，初步判斷是屋主9歲的外孫與3歲的外孫女。據悉，火災發生時，屋主與長女夫妻皆外出，僅留下3名外孫顧家，另一名13歲的長孫則因逃出火場時從2樓跳下，造成腰部骨折。

根據《讀賣新聞》報導，現年61歲的井上耕一平時與長女夫妻、3名外孫同住，21日晚間，家中的3名大人都不在家，僅留下13歲就讀國中的長孫、9歲外孫以及3歲的外孫女顧家。然而晚間7時半左右，井上耕一的住家卻突然傳出大火，火勢更是直接蔓延到隔壁的2間倉庫，3棟建築瞬間被大火吞噬。

據悉，該建築物是鋼筋建造的兩層建築，旁邊則蓋有木造平房，事發後全都被大火燒光。消防人員獲通報後，約8時左右抵達事發地點，然而火勢之大，根本無法靠近。支援現場滅火作業的消防人員更表示，這是該地區近年來最嚴重的火災之一。

起火後，位在2樓的13歲長孫為了逃出火場，當場從2層樓高的窗戶跳了下來，導致腰部骨折，目前已經被送往醫院治療。然而不幸的是，警消到場後仍然遍尋不著9歲男童與3歲女童的身影，直到火勢撲滅後，才在屋內發現2具孩童遺體，初步判斷兩人已不幸罹難。

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