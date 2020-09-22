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鄭文燦脫口「想選總統」被爆是高層授意　綠委：他很後悔講出來

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桃園市長鄭文燦日前接受網紅「Alizabeth 娘娘」快問快答挑戰，當被問到「有沒想當總統」，鄭文燦竟回「有想過」，引發輿論。（圖／截取自Alizabeth 娘娘臉書）

▲桃園市長鄭文燦日前接受網紅「Alizabeth 娘娘」快問快答挑戰，當被問到「有沒想當總統」，鄭文燦竟回「有想過」，引發輿論。（圖／截取自Alizabeth 娘娘臉書）

圖、文／CTWANT 

「處事圓融」、「不妄言」向來是桃園市長鄭文燦給外界最鮮明的人格特質，上周網路受訪時，鄭文燦拋出一句「曾想過選總統」，雖然他隨即「補註」澄清，但已難覆水難收；不論鄭文燦是口誤，還是先聲奪人，這股政壇漣漪外擴不易止息。

民進黨人士分析，無獨有偶，兼任黨主席的蔡英文總統接著在中常會上，妙解鄭文燦為「思想犯不罰」，蔡、鄭大唱雙簧，行政院長蘇貞昌前陣子又對鄭文燦具備總統格局大力加持，種種跡象顯示「蔡主席」己經啟動黨內世代接班按鈕，府院也指向鄭，高喊「中央伍為準」。

「蔡英文與賴清德都有精神潔癖，但小英為了贏，比較能妥協。」一位綠營人士說，蔡英文總統的台北市競選總部主任委員黃承國與「新境界文化基金會」副董事長洪耀福，兩人形象頗具爭議，但他們仍受到小英相當倚重，這說明小英為了勝選的大目標，可以不拘小節；同樣的，蔡英文雖然不喜歡蘇貞昌，但為了更大的目標，卻必須任命蘇為行政院長。接班時程上，原本最有可能替換蘇貞昌的人選是前總統府秘書長蘇嘉全，但他卻受姪子、立委蘇震清涉案牽連而「染污」，現在鄭文燦就成了最適合的第一人選。

相較於副總統賴清德最近勤跑各種活動，外界認為如果這時候鄭文燦再不表態「恐怕隊友全跑光了」（圖／鄭清元攝）

▲相較於副總統賴清德最近勤跑各種活動，外界認為如果這時候鄭文燦再不表態「恐怕隊友全跑光了」（圖／CTWANT提供）

黨政人士透露，蔡英文此時強推鄭文燦的「總統夢」議題，除了為2024總統選舉暖身拉抬聲勢，更重要的是打造鄭文燦的政治定位，把他從地方市長的位置，拉高中央層級，未來接手擔任行政院長就更為順理成章；而蘇貞昌為避免女兒蘇巧慧未來挑戰新北市長大位，遭逢黨內外批評，率先跟黨內大咖互相交換意見，釋出「閣揆不是不能放」條件，頗有「託孤」昔日屬鄭文燦之意。

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幕僚指出，鄭文燦深知自己的網路聲量，「因此，鄭文燦的發言絕非口誤」。（圖／林勝發攝）

▲幕僚指出，鄭文燦深知自己的網路聲量，「因此，鄭文燦的發言絕非口誤」。（圖／CTWANT提供）

「鄭文燦和蔡總統都是極為聰明又保守的人，這麼敏感的問題不可能突槌。」一位鄭文燦的青年幕僚分析，鄭文燦信奉德川家康的忍耐哲學，不冒進，不委屈，這番「脫口秀」應是有高層授意。

外界對於鄭文燦選總統一點都不吃驚，但行事風格低調的鄭，在輕鬆的節目上「溜嘴」格外令人咋舌，「鄭文燦和蔡總統都是極為聰明又保守的人，這麼敏感的問題不可能突槌。」一位鄭文燦的青年幕僚分析，鄭文燦信奉德川家康的忍耐哲學，不冒進，不委屈，鎖定任何政治目標後，一定在腦中完整盤點過，等待最好的出擊時機。

鄭文燦出身野百合學運，綠營人士點評他處事「圓融」，促成團體達到共識。（圖／報系資料照）

▲鄭文燦出身野百合學運，綠營人士點評他處事「圓融」，促成團體達到共識。（圖／CTWANT提供）

最重要是，鄭文燦具有「溝通」長才，這是他從學生時代的堅持，最著名的例子就是為了讓野百合學運安全落幕，他與上萬學生的各代表群一一溝通，匯集成共識再退場。蔡總統也當然知道她的話很有哽，會後必定被轉述曝光，加強鄭文燦「脫口而出總統夢」的媒體聲量。

「因此，鄭文燦的發言絕非口誤，必然是黨政高層與他『溝通』的共識，除了蔡總統的鼓勵，老長官蘇貞昌的支持也不能缺少。」幕僚進一步指出，鄭文燦和副總統賴清德同屬新潮流系，賴清德四處「趴趴走」衝人氣，忙於市政的鄭文燦相形之下猶如邊緣人。對於鄭文燦的「脫口秀」，還有一說則是鄭獲得海派領袖林崑海拍胸壯膽支持。

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一位親近鄭文燦的綠委透露：「他私下其實蠻後悔講出來。」（圖／報系資料照）

▲一位親近鄭文燦的綠委透露：「他私下其實蠻後悔講出來。」（圖／CTWANT提供）

9月18日，一直被視為鄭文燦接班人的新竹市長林智堅透露，目前規劃卸任後「想休息一下多陪家人」，沒有挑戰其他縣市首長的意願；不過他也補上一句「江湖身不由己」，坦言不排除其他可能。語末埋下未來政途伏筆，保留迴旋空間。

追溯林智堅這席話的前4天，鄭文燦接受網紅「Alizabeth 娘娘」快問快答挑戰，主持人問：「市長有沒想當總統」，不料鄭文燦頓了一下竟回：「我心裡有想過」，但緊接著又補上「很多願望都無法實現，所以乾脆不要想。」此話一出掀起政壇軒然大波，然而蔡英文主席卻在當周中常會上，調侃缺席的鄭文燦，還虧他「（鄭文燦）最後轉得不錯」，逗得在場眾人大笑。

「他（鄭文燦）私下其實蠻後悔講出來（選總統）。」一名與桃園市長鄭文燦友好的綠委透露，在鄭文燦「總統夢」議題發酵後，恐會淪為台北市長柯文哲第二，任何動作都會被視為布局總統大位，日後一言一行將放大檢視。

黨政人士透露，蔡英文此時強推鄭文燦的「總統夢」議題，除了為2024總統選舉暖身拉抬聲勢，更重要的是打造鄭文燦的政治定位，把他從地方市長的位置，拉高中央層級，未來接手擔任行政院長就更為順理成章；而蘇貞昌為避免女兒蘇巧慧未來挑戰新北市長大位，遭逢黨內外批評，率先跟黨內大咖互相交換意見，釋出「閣揆不是不能放」條件，頗有「託孤」昔日屬鄭文燦之意。

鄭文燦一旦接下閣揆，後續安排的桃園市政接班人選，以及施政良窳勢必受到嚴厲檢視，猶如兩面刃，民進黨內挺賴、挺鄭兩股矛盾勢力，正式浮上檯面，肉搏必然愈演愈烈。

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