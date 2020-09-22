唱KTV跑廁所！全包廂傳出「同1首歌」秒炸淚　網刷一排：依依不捨

▲小鬼黃鴻升靈堂開放首日。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

小鬼黃鴻升雖然離開人世間，但也留下很多膾炙人口的作品，其中《地球上最浪漫的一首歌》更是代表了許多人的青春。一名男子昨晚去KTV唱歌，期間走到外面去上廁所，意外發現每一間包廂都不約而同在唱同一首歌，網友聽了也秒鼻酸。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，站在KTV包廂外的走廊，會發現大家都在唱同一首歌，並非新發行的洗腦夯歌，而是小鬼生前最紅的歌曲《地球上最浪漫的一首歌》，他離世將近1周，粉絲們仍很難接受事實，只好循環播放著一首首小鬼的歌，用這種方式懷念他。

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網友在底下不捨回應，「依依不捨～捨不得」、「把不可能變可能」、「跟卓文萱合唱的愛的主旋律也很好聽」、「昨天去唱都不敢點，很怕唱到哭」、「明明很甜蜜的歌，最近唱起來心好酸。」

據了解，滾石唱片將在10月6日舉辦小鬼的追思音樂會，地點選在華山legacy，詳細內容會於23日公布。至於告別式則不會以公開形式舉辦。小鬼的靈堂開放悼念3天後，也在昨天（21）下午6點關閉，經紀人Dino眼眶紅腫三度鞠躬，感謝所有粉絲與好友陪伴小鬼走完最後一程。

▼ 小鬼經紀人Dino步出靈堂鞠躬。（圖／記者湯興漢攝）

