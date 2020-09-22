陸嗆「沒有海峽中線」　蘇貞昌籲：做為大國要負起責任

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

中共解放軍機近日一再擾台，還數次飛越台海中線，大陸外交部發言人汪文斌更表示，「台灣是大陸領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。對此，行政院長蘇貞昌22日受訪表示，希望大陸做為一個大國，要負起責任，我們台灣也會為維護台灣主權、國民安全盡心盡力。

蘇貞昌22日赴立法院備詢前表示，台灣是主權獨立的國家，為維護區域和平，盡心盡力，看到大陸不斷以軍機軍艦繞台，造成區域和平穩定的破壞，這不是一個負責任國家應該有的做為，也被全世界各國關注譴責。

蘇貞昌呼籲，希望大陸做為一個大國，要負起責任，我們台灣也會為維護台灣主權、國民安全盡心盡力。

而針對汪文斌的言論，我國外交部21日深夜表示，中華民國台灣是一個主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。

外交部指出，台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。中國外交部的說法，一如摧毀一國兩制的港版國安法，也將摧毀台海的現狀。對中國外交部的說法，外交部予以強烈譴責，並要求停止其赤裸裸的擴張主義，回歸文明的國際標準。

外交部呼籲國際社會，對中國軍機一再跨越台海中線的危險挑釁行為，以及中國外交部破壞台海現狀、合理化擴張主義的言論，予以嚴厲譴責，並要求中國政府停止以其所謂的一中原則，作為不斷對外武力擴張的藉口。